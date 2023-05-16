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捐助走線人 這與政治無關

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近日，經過偷渡來美的「走線人」生活逐漸清晰，特別是很多華人通過走線來到洛杉磯，在華人聚集的城市開始新的人生。有一些對此特別感慨的本地華人，組織分發免費的食物和日常用品給他們，助他們度過最艱難的初始階段。不過對偷渡客的樂善好施也引來華人間激烈的討論，有人認為是樂於助人的善舉，有人則認為是助長偷渡風氣。

某社交平台上網名為「洛杉磯可樂」的餐館老闆，多次在蒙特利公園市的「丁胖子廣場」為走線來的華人派發免費盒飯。他說，有很多熱心民眾也買了水果和飲料，他會一併發送給這些「新來的同胞們」，他說，「希望你們早日找到工作，遇上幸福日子，我會一直支持你們的。」並配上備餐視頻。

其實這位「洛杉磯可樂」不止一次救濟這些走線人了。他在丁胖子廣場免費發放食物已經至少三次。在其評論區，多數民眾的看法都是褒獎他這種救助行為的。說他的舉動是正能量、仗義之舉，希望這些偷渡客可以老老實實打工，不做違法的事，早日找到工作，實現目標。但也有評論稱，這些人畢竟是非法移民，這麼做是助長偷渡風氣。

其實除了這位博主，也有不少其他社區好心人救濟過這些華人，例如4月中旬，就有40多位華人義工在蒙市一個停車場發放食品、被褥等生活用品。

在法律的絕對正義和人道精神上，該不該幫助偷渡客表面看來確是個矛盾的問題。美國如今偷渡問題越來越嚴重，來美的這些形形色色的人，難免會給社會安全和住房問題帶來壓力。特別在加州，遊民和治安惡化問題日趨嚴重。在華人社區，甚至傳聞有走線人為了早日拿到綠卡，通過舉報僱用他們的餐廳老闆來獲得身分。

不過另一方面，來美國打拚的華人都知道，初期是多麼艱辛。這些早期來美的華人當初也是受到他人的幫助才得以立足美國。如今看到這些走線人，更是喚起他們的惻隱之心，伸手援助。在美國，如果華人不幫助華人，那還有誰來幫助他們呢？

不過深入想一下，幫助這些走線人與反對偷渡並不矛盾。近日偷渡客井噴式上漲，確實是政府決策的失誤。越來越多的偷渡客入美，一定會給美國的社會造成更大壓力。不過另一方面，這些華人來美國，一定是在中國生活不如意，否則不會冒著生命危險走線來美國。他們之中有的拖家帶口，孩子才五、六歲，更有挺著大肚子的孕婦。從人道主義角度，應該對他們伸出援手，這與政治傾向無關，只是人性中應有的憐憫之心。

偷渡客 華人 洛杉磯

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