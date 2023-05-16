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華人餐廳幫助走線人 被罵騙流量、助長偷渡 老闆：華人應幫助華人

記者王若然／蒙特利公園市報導
正在領盒飯的民眾。（陳先生提供）
正在領盒飯的民眾。（陳先生提供）

近日，輾轉多個國家，偷渡來美的「走線」人越來越多，其中不乏許多中國人，而他們的首站大多是洛杉磯縣有「小台北」之稱的蒙特利公園市（Monterey Park）丁胖子廣場。有南加州華人出於人道自發地為這些走線人捐助物資，卻引來非議。在亞凱迪亞（Arcadia）開餐廳的華人陳先生，就因此遭受網暴。

13日，陳先生（紅衣）將一卡車的便當送到丁胖子廣場。（陳先生提供）
13日，陳先生（紅衣）將一卡車的便當送到丁胖子廣場。（陳先生提供）

陳先生說，他近兩個月經常會送一些便當到丁胖子廣場。最近一次是13日，因為是餐廳老闆，他就花了一兩個小時親自準備200多份便當，開卡車送到蒙市。近兩個月，他送了至少三次便當。他說，「我不支持違法的偷渡行為，可是沒法看到同胞沒工作和收入。」

陳先生將救濟走線人的視頻發在網上，卻引來不少網友謾罵：「這是在助長偷渡風氣」、「這些人有手有腳，為什麼不去工作？這樣會讓他們變懶惰」。還有人說陳先生是「自己感動自己」，說他是在騙流量，慈善機構從來不發這類視頻等。

面對非議，陳先生說，被說「助長」偷渡之風，但他是絕對沒有力量左右有多少偷渡客來美，這是由美國政策決定的。既然他們來了美國，華人就應該幫助華人。很多網民不去了解這些走線人為什麼冒著生命危險來美國，為什麼在這裡找工作難，就隨便下結論。

陳先生其實不是第一次行善，他之前也常送食物給教會、佛堂，最近送的比較多的是給這些走線人。雖然被部分網民罵，但陳先生說，他救濟這些人是有家人、朋友支持的，做這些事也很開心，「不想看到中國人很冷漠」。他說，有之前拿過他盒飯的網友私信感謝他，說現在已經找到工作，「你是我來美國第一個關心我的人」。看到這條信息，他覺得自己做的很值得。

蒙特利公園市是許多走線人到美國後的第一站，被戲稱為「新手村」。陳先生說，其實偷渡客一直都有，以前不多，都是幾十人，但進入到5月的這兩三周，走線華人呈「井噴式」增長，丁胖子廣場排隊拿便當的變成了幾百人，令他「目瞪口呆」。其中甚至有五、六歲的孩子跟著父母偷渡來美，還有挺著大肚子的孕婦。令他很吃驚。

陳先生說，這些人中，不乏被社群媒體「忽悠」來的，根本沒做準備工作，來了之後很難找到工作。這些人中，多數是因為中國疫情導致企業倒閉，找不到工作。在中國現在35歲以上的人很難找工作，因為這些人被視為「大齡青年」，公司更願意雇用年輕人。他們都是為了生計冒險來美，而目前這些人的就業情況「很不樂觀」。華人圈此前傳聞的偷渡客舉報老闆，讓很多餐廳不敢雇用他們。

陳先生說，這些走線人來美的處境並不好，哪怕有一點錢能養活自己的，誰會排200人的隊，領一份便當？他說，「真的希望未來能少一點偷渡客」。

偷渡客 華人 蒙特利公園市

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