深夜敲門驚魂… 巴沙迪那華女拿菜刀防身

住在巴沙迪那市的華人李女士，深夜門外門鈴聲不止，感到十分害怕。（PEXELS）

洛杉磯 近年來治安每況愈下讓許多華人 感到擔憂，尤其是來美不久的新移民，因為不熟悉這裡的情況更是小心翼翼。住在巴沙迪那市（Pasadena）的李女士，剛來洛杉磯不久就遇到一起糟心事，在深夜11點門外的門鈴聲狂響不止，對方還不停敲門，翻看門口的郵筒，把李女士徹底嚇壞了，甚至拿出菜刀以備緊急情況時進行自衛。

事情發生在5月13日深夜，李女士的丈夫外出為汽車 充電，李女士一人在家，所居住的是單戶住宅，旁邊還有一棟同一開發商建造的住宅。大約11點左右，李女士聽到門鈴聲響起，起初她並未在意，還以為是丈夫回家沒帶鑰匙，但是門鈴聲一直狂響不止，她開始有點害怕。她描述，自己的家並沒有可視化的門鈴，所以無法查看，也不敢透過玻璃窗看外面究竟是誰。門鈴聲停了一會兒之後，又開始響起，大約持續幾分鐘，她立即打給丈夫，丈夫和她說拿出家裡的手槍，但李女士並沒有持槍證，也不敢上樓拿槍，她只能走到廚房，拿起一把菜刀，躲在門後，萬一有特殊情況，她還有個防身武器。李女士隱約看到門外有一個身影晃來晃去，她表示自己嚇得瑟瑟發抖。

過了一會兒，門鈴聲不再作響，丈夫也飛奔回家。由於是暫住在朋友的房子，二人向朋友詢問，調取了監控，發現一個身穿外賣制服的男子，在門口一直按門鈴，見無人回應，他又開始翻看門口的郵筒，好一會兒才離開。李女士的朋友說，這應該是外賣員送錯了，因為旁邊的房子和自家的外形一模一樣，外賣員經常送錯。而且仔細看袋子裡有紅酒瓶一類的酒精飲品，所以外賣員並沒有將外賣直接放在門口。

雖然只是烏龍，但李女士說，一個女生半夜獨自在家，發生這樣的事，很難不害怕。住在巴沙迪那市的董女士也曾遭遇過這樣的事，她住在一個有封閉大門的康斗小區裡，自己的房子位於最裡面的位置，有一段時間，她發現半夜經常有人影在自己的後窗外徘徊，她懷疑有人踩點，知道她一人獨居，便盯上了她，她立即裝了帶有監控攝像頭的門鈴，以及聲控燈，並向鄰居們反映情況，在大家提高警覺後，這樣的事情便不再發生。

根據警局小貼士提醒，保護家中和人身安全有以下建議：使用堅固的門，例如實木門或用鋼加固的門；使用安全鎖，例如可視化智能鎖、 鎖好窗戶；在單戶住宅或多戶住宅中，外面走廊的門應鎖上；在有人敲門時一定要仔細詢問對方身份，確認後才可以開門。