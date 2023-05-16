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洛縣西裔參政先鋒 前政委莫蓮娜74歲病逝

洛杉磯訊
洛杉磯縣西裔參政先鋒莫蓮娜病逝。（abc7電視台截圖）
洛杉磯縣西裔參政先鋒莫蓮娜病逝。（abc7電視台截圖）

洛杉磯縣前縣政委員(County Supervisor)莫蓮娜(Gloria Molina)因罹患癌症末期，藥石罔效，不幸於5月14日逝世，享壽74歲。

莫蓮娜的女兒馬丁尼茲 (Valentina Martinez)14日在一項採訪中說:「我們的家人懷著沉重的心情，宣布莫蓮娜去世，她是在親友的圍繞中於華盛頓山（Mt. Washington）的家中逝世。她在過去的三年裡，一直在與晚期癌症作鬥爭。她以她一生中同樣的勇氣和韌性面對這場鬥爭」。

莫蓮娜是西裔政治先驅，先後在州眾議會、洛杉磯市議會和洛縣縣政委員會擔任民選官員。她創下多項紀錄，包括成為第一位當選的西裔成員，第一位當選縣政委員的女性，且在任20多年享有「五小國王」(Five Little Kings)之一的美譽。

莫蓮娜最早是在3月14日於個人臉書上宣布，已經接受三年癌症治療，但現在狀況變得相當艱鉅。當時她的貼文寫道，她十分感謝家人、朋友和醫療團隊對她的支持和照顧。她也感謝她的女兒、女婿和孫子。莫蓮娜感到非常幸運能夠擁有這段時間，與她的親人和朋友在一起。

癌症 洛杉磯 洛縣

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