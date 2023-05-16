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富裕區入室竊盜頻傳 疑國際集團犯案

編譯陳盈霖／綜合報導
根據監控錄像，宵小白天進行入室竊盜，將物品帶出。（ABC 7）
根據監控錄像，宵小白天進行入室竊盜，將物品帶出。（ABC 7）

ABC 7電視台報導，根據目擊者新聞（Eyewitness News），近期針對南加州富裕社區發生一連串入室竊盜案調查發現，這些案件恐牽涉一個複雜的國際犯罪集團一部分。

安那罕岡（Anaheim Hills）5月2日發生入室竊盜案，園林設計師霍納（John Horner）說，「我看見一名嫌犯從後院跑過來，之後又有兩人跑出來，當我跑回那裡，他們正越過社區大門的欄杆」。

他隨後撥打911報案，安那罕警方逮捕三名嫌犯，他們還涉嫌盜竊好萊塢山（Hollywood Hills）兩處住宅。根據監控錄像，三人帶著衣服、袋子和其他物品走出一戶人家。

根據安那罕警方，他們逮捕這三名嫌犯還涉嫌盜竊好萊塢山（Hollywood Hills）兩處住宅。根據監控錄像，三人帶著衣服、袋子和其他物品走出一戶人家。

ABC 7電視台獲悉，這些嫌犯是執法部門所稱，跨國集團或國際犯罪集團調查的一部分。

安那罕市警局警長麥克林托克（Jon McClintock）說，「當我們調查這起案件，包括住宅竊盜案時，我們會將其視為趨勢的一部分。」但相關單位尚未確認這三名嫌犯來自何處。

根據橙縣起訴書，指控Diego Rendichuuentecol、Miguel Fernando Marchantavila和Manuel Rodrigo Vengasburgos 三人，犯有兩項入室竊盜、持有入室竊盜工具、妨礙警察和虛假陳述等罪名。他們並不認罪。安全專家，退休警務人員派翠羅（Joe Petrillo）說，這些嫌犯非常專業。

此次調查的住宅部分涉及南加州幾個城市，除安那罕和好萊塢山，相關單位也調查約巴林達（Yorba Linda）、派洛斯福德斯（Palos Verdes）、曼哈頓灘（Manhattan Beach）、丹納岬（Dana Point）、聖塔蒙尼卡（Santa Monica）等地的入室竊盜案，這些案件可能都是有組織犯罪集團的一部分，被盜大多數房屋依靠山坡。

派翠羅敦促屋主們採用多層次方法，包括運動檢測和低技術防護，如薄膜貼在玻璃上防止玻璃破碎，讓宵小無法進入屋內。他並指出，有些設備可在玻璃破碎時，向安全系統發出警報。一些放在門窗上便能感應到，有些則依賴一定的頻率。

近期針對南加州富裕社區發生一連串入室竊盜案調查發現，這些案件牽涉到一個複雜的國際...
近期針對南加州富裕社區發生一連串入室竊盜案調查發現，這些案件牽涉到一個複雜的國際犯罪集團一部分。（ABC 7）

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