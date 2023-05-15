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南加媽媽集會遊行 疾呼禁止攻擊性武器

洛杉磯訊
南加母親5月13日在洛杉磯縣布班克集會，請求禁止攻擊式武器。（KTLA5）
南加母親5月13日在洛杉磯縣布班克集會，請求禁止攻擊式武器。（KTLA5）

南加一群母親，5月13日（周六）在洛杉磯縣布班克（Burbank）舉行集會，請求禁止攻擊性武器。過去幾個月發生一連串致命大規模槍擊事件，讓這些母親感到憤怒，她們大聲疾呼，要求當局立即採取行動和做出改變。

集會的母親們屬於一個全國性的非盈利組織，名為「母親反對槍枝暴力聯盟」（Moms Demand Action for Gun Sense），她們希望通過立法等措施，以保護公眾和兒童免受槍枝暴力侵害。

該組織希望在美國禁止使用 AR-15，這是一種在許多大規模槍擊事件中使用的攻擊性武器。當天的集會遊行中，人們高喊「沒有人需要 AR-15」、「禁止攻擊性武器」等口號，他們有時會在槍店前停下來表示抗議。

人們高喊「沒有人需要 AR-15」、「禁止攻擊性武器」等口號。（KTLA5）
人們高喊「沒有人需要 AR-15」、「禁止攻擊性武器」等口號。（KTLA5）

這次有組織的集會是全國母親節行動的一部分，其目的在大規模槍擊事件後，希望恢復攻擊性武器禁令。加州第44選區眾議員Laura Friedman表示，她是一名母親，母親節想要的就是結束槍枝暴力。她強調，國會需要立即採取行動，才能避免更多槍枝暴力案件發生。

過去幾個月，在學校、購物中心、銀行、雜貨店及舞廳等公共場所，都有發生致命的大規模槍擊案。根據槍枝暴力檔案館的數據，僅2023年，全國就已至少發生215起大規模槍擊事件。對大規模槍擊的定義，該組織描述為至少有四人被槍殺的案件。

加州參議員Anthony Portantino指出，這是美國特有的問題，其他工業化國家很少有這樣的大規模槍擊事件，因為他們有嚴格的槍枝管制。根據新英格蘭醫學雜誌的研究，槍是美國兒童的頭號殺手。

去年5月24日德州烏瓦德鎮(Uvalde)一所小學，發生大規模槍擊事件造成21人死亡後，聯邦立法者已通過一項較溫和的法案。包括改進槍枝購買的背景調查，並為學校安全和心理健康服務提供數十億元。

根據目前的參議院席次，任何重大的改革，都需要至少十名共和黨人加入民主黨的行列。共和黨人指責民主黨人試圖將大規模槍擊事件政治化，而民主黨人則辯稱，共和黨人更關心的是保留攻擊型武器的使用權，而不是保護公眾。Friedman表示，肯定有既可尊重第二修正案，又可以限制槍枝來保證公眾安全的方法「歸根結底，如果連孩子的安全都得不到保證，那我們究竟在做什麼。」

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