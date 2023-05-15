共有度假權房產 遭詐350萬
「共有度假權」（Timeshare）是一種房屋產權共有模式，允許多人共同購買和使用某處度假房產。然而，一般而言，解除「共有度假權」協議是一項非常複雜的任務，被不法分子利用而欺詐謀利。
8日，一名42歲男子對電信詐騙罪表示認罪，他曾在橙縣和洛杉磯縣控制了多家電話營銷公司，並利用這些公司欺詐了數十名「共有度假權」（Timeshare）的長者屋主。根據美國司法部和法庭紀錄，前長灘居民Michael McDonagh及四名同謀利用誤導性和高壓銷售策略，對擁有「共有度假權」的屋主進行電話營銷詐騙，承諾協助他們解除「共有度假權」，以此手段詐騙超過350萬美元。
法庭記錄顯示，自2015年至2019年5月，McDonagh在爾灣（Irvine）、柯斯塔梅莎(Costa Mesa )、聖塔安那（Santa Ana）和信號山(Signal Hill)設立或控制了多家電話營銷公司。他利用「開場員」（電話營銷人員）聯繫「共有度假權」的業主，向他們提出可以通過支付一筆固定費用來獲得解除「共有度假權」協議的服務。那些對該服務表達興趣的業主會被轉接至「成交員」，後者會說服受害者與電話營銷公司簽訂合同，支付數千美元的一次性費用，以幫助他們解除「共有度假權」的合同。
法庭記錄顯示，受害者在支付了首筆一次性費用的幾周內，還會收到詐騙公司的電話，並被告知可以通過支付額外費用從「共有度假權」公司獲得巨額賠償。例如，在一起案件中，一名同謀通過虛假陳述向一名受害者額外索取了4475美元，並聲稱受害者的「共有度假權」公司已同意支付6萬6725美元的賠償款項，且額外收取的費用也將被返還。
法庭紀錄顯示，McDonagh指示公司員工在與受害者互動時應「不留情面」、「沒有悔意」，McDonagh還告訴員工們要從受害者那裡「拿走每一分錢」，以防止受害者提告電話營銷公司。在電話營銷公司遭到消費者投訴後，McDonagh和他的同謀會在網上發布虛假的正面評價，並成立新的電話營銷公司繼續詐騙。
新聞稿指出，McDonagh一旦被判刑，將面臨聯邦監獄最高20年的刑期。與McDonagh一起被指控的四名共犯已也對電信詐騙罪表示認罪。
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