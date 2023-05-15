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「毀滅性災難」若國債違約 購屋成本恐暴增22%

共有度假權房產 遭詐350萬

記者趙健╱洛杉磯市報導
洛縣一名男子曾在橙縣和洛杉磯縣地區利用多家電話營銷公司欺詐了數十名「共有度假權」的長者屋主。（圖片來源：pexels.com）
洛縣一名男子曾在橙縣和洛杉磯縣地區利用多家電話營銷公司欺詐了數十名「共有度假權」的長者屋主。（圖片來源：pexels.com）

「共有度假權」（Timeshare）是一種房屋產權共有模式，允許多人共同購買和使用某處度假房產。然而，一般而言，解除「共有度假權」協議是一項非常複雜的任務，被不法分子利用而欺詐謀利。

8日，一名42歲男子對電信詐騙罪表示認罪，他曾在橙縣和洛杉磯縣控制了多家電話營銷公司，並利用這些公司欺詐了數十名「共有度假權」（Timeshare）的長者屋主。根據美國司法部和法庭紀錄，前長灘居民Michael McDonagh及四名同謀利用誤導性和高壓銷售策略，對擁有「共有度假權」的屋主進行電話營銷詐騙，承諾協助他們解除「共有度假權」，以此手段詐騙超過350萬美元。

法庭記錄顯示，自2015年至2019年5月，McDonagh在爾灣（Irvine）、柯斯塔梅莎(Costa Mesa )、聖塔安那（Santa Ana）和信號山(Signal Hill)設立或控制了多家電話營銷公司。他利用「開場員」（電話營銷人員）聯繫「共有度假權」的業主，向他們提出可以通過支付一筆固定費用來獲得解除「共有度假權」協議的服務。那些對該服務表達興趣的業主會被轉接至「成交員」，後者會說服受害者與電話營銷公司簽訂合同，支付數千美元的一次性費用，以幫助他們解除「共有度假權」的合同。

法庭記錄顯示，受害者在支付了首筆一次性費用的幾周內，還會收到詐騙公司的電話，並被告知可以通過支付額外費用從「共有度假權」公司獲得巨額賠償。例如，在一起案件中，一名同謀通過虛假陳述向一名受害者額外索取了4475美元，並聲稱受害者的「共有度假權」公司已同意支付6萬6725美元的賠償款項，且額外收取的費用也將被返還。

法庭紀錄顯示，McDonagh指示公司員工在與受害者互動時應「不留情面」、「沒有悔意」，McDonagh還告訴員工們要從受害者那裡「拿走每一分錢」，以防止受害者提告電話營銷公司。在電話營銷公司遭到消費者投訴後，McDonagh和他的同謀會在網上發布虛假的正面評價，並成立新的電話營銷公司繼續詐騙。

新聞稿指出，McDonagh一旦被判刑，將面臨聯邦監獄最高20年的刑期。與McDonagh一起被指控的四名共犯已也對電信詐騙罪表示認罪。

詐騙 司法部 監獄

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