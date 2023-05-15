大學畢業新鮮人 薪資期望落差3萬

畢業生求職的理想薪資高於市場實際情況。(Jane Carmona/Unsplash)

美國2023年的就業 市場前景看好，失業率低、薪資上漲，求職者的自信心也高，這些都讓剛畢業的大學生對第一份工作的薪水期望值高達8萬4855元，最低也不能低於7萬2580元。但是畢業生的市場價格卻只有5萬6000元，中間的落差不小。

Real Estate Witch今年3月的調查發現，畢業生的希望踏入職場第一年就能拿到8萬4855元的年薪，但是Real Estate Witch同時也發現，剛就職的畢業生平均年薪僅5萬6000元，一來一往之間差了3萬元。

同一份調查也發現，雖然97%的畢業生願意降低年薪，但是不會低過7萬2580元。期望與現實的落差會隨著資歷愈深而愈大，任職十年之後，畢業生希望拿到20萬4560的年薪，但現實的平均只有9萬8647元。

不過，整體來說，就業市場的氣氛還算友善，4%的雇主說，相較於2022年，他們希望今年能多招4%的畢業生。另外維拉諾瓦大學（Villanova University）副教務長Kevin Grubb說，許多學生畢業前就已經找到工作了，2023年班的就業情況相當好。

不過，全美大學與雇主協會（NACE）對薪資水平則沒有那麼樂觀，因為4月的新進員工薪資比去年同期低了6.6%。工程、數學、電腦等高收入科系的薪水與去年畢業生差不多，還可能稍低；財經、保險 與其他服務業的降幅更為明顯。職場專家的建議仍是，經驗比薪水重要，只有一技在身，才能確保未來會有更好的工作。