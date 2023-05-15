我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰大選爆黑馬 前進黨領袖皮塔是哈佛校友、娶女明星 年輕人力挺

「毀滅性災難」若國債違約 購屋成本恐暴增22%

加州大學留校察看制 有效嗎

編譯組／綜合報導
加州公立大學對於學業落後學生發出留校查看通知。(Getty Images)
加州公立大學對於學業落後學生發出留校查看通知。(Getty Images)

加州公立大學、學院對學業落後學生(一般是學業平均成績GPA低於2.0學生) 發出留校察看（academic probation）通知。收到留校察看學生隨後經常喪失學生資格。這些學生如果仍想返回原來學校就讀，必須先在其他學校取得較好成績，然後再度提出申請。留校察看對學生是個嚴重警告。

如果學校流失太多學生，對校方亦是嚴重問題，因為加州公立大學或學院的教育經費大部分來自納稅人，如果許多學生未能學成服務社會，這也代表浪費納稅人的心血。

阿拉米達社區學院西語裔學生輔導主任里拉 (Horicio Corona Lira)  研究沙加緬度州大2014年至2018年留校察看學生與留校察看邊緣學生，結果發生，收到留校察看學生離開大學比率，高過沒有收到留校察看通知學生一倍，雖然這兩組學生學業成績相差無幾。

洪堡工藝州大 (Cal Poly Humboldt) 學習與職業發展室臨時主任柯林斯 (Loren Collins) 說，20年前他在洪堡工藝州大就讀時，收到留校察看通知，當時心情極度低落，認為學校不要她，於是離開洪堡州大，前往紅木學院 (Redwoods College) 就讀隨後返回洪堡州大，順利取得州大學位。柯林斯目前主要工作是確保洪堡工藝州大學生收到留校察看通知時，能得到適當學業與精神輔助。

富爾頓州大 (Cal State Fullerton) 特別為學業落後學生設有「重設」(reset) 課程。修「重設」課程學生必須根據其個別學習進度，參與為期五周的「重設」網路學習，主持網路學習的導師會根據學生個別情況提供改進意見，此外「重設」網路學習亦讓過去課程導師提供精神輔導。

富爾頓州大助理主任李瓦斯 (Cathy Rivas) 表示，學校希望改變學習落後學生失望、害怕、緊張的心理狀況，設法讓他們產生更正面的態度。

富爾頓州大每學期約有2000名學生收到留校察看通知。根據問券調查，參與「重設」課程學生對這種學習輔導服務表示獲益良多。「重設」課程施行第一年，收到留校察看學生繼續留校就讀比率提高了4%。

聖荷西州大為學業落後學生設立「反彈」(Bounce Back) 課程。聖荷西州大過去處理學生學業落後問題，僅採取同學相互督導與周會討論方式。現在改為採行系統性處理方式。

加大體系由各分校處理留校察看問題。有些加大校園學生如學業成績始終不理想，則要求他們轉系。有些加大分校，如戴維斯加大則規定學生與校園輔導研擬學業改建計畫前，暫時停止他們註冊上學。

加州社區學院則根據州法規定，要求學校當局給予學業落後學生，提供各項學習輔導服務。

加州社區學院校長辦公室發言人維拉琳 (Melissa Villarin)指出，各社區學院所提供學習輔導不同，不過基本原則是必須提供學生學習輔導。

加州 聖荷西 教育

上一則

非凡母親李敏華、洪希育兒、事業雙豐收 獲佳音社表揚

下一則

美債違約「狼來了」戲碼演到何時

延伸閱讀

聖荷西都會區大學生就業強勁 6位數年薪領跑全美

聖荷西都會區大學生就業強勁 6位數年薪領跑全美
聖荷西常青谷學院原住民課請非原住民教 惹議

聖荷西常青谷學院原住民課請非原住民教 惹議
與川普過招 CNN新星柯林斯 曾被禁出席玫瑰園記者會

與川普過招 CNN新星柯林斯 曾被禁出席玫瑰園記者會
聖荷西警方偵辦一起商業搶劫案 意外破獲爆炸物作坊 逮1男

聖荷西警方偵辦一起商業搶劫案 意外破獲爆炸物作坊 逮1男
聖荷西「爆炸物作坊」意外被查

聖荷西「爆炸物作坊」意外被查
聖荷西挺AB645案 促裝測速攝像頭

聖荷西挺AB645案 促裝測速攝像頭

熱門新聞

牛錫麟表示，最好的牙齒保健，就是吃完食物、喝了飲料後馬上刷牙。（記者邵敏／攝影）

牙醫說早上起床後、晚上睡前才需刷牙的習慣錯了

2023-05-07 13:54
陳先生家的網費近三年來每年都上漲，到今年4月，甚至漲到約80元。（陳先生提供）

洛縣華男這樣講價 網費1個月從80元變25元

2023-05-09 18:04
從中國大陸走線（也稱偷渡）到美國的無證移民激增，洛杉磯就是熱門目的地之一。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱對話中國走線人 來美一周就後悔了

2023-05-09 22:28
洛杉磯購物中心The Grove，5月7日發生大規模鬥毆事件。（目擊者）

LA知名購物中心爆大規模鬥毆 路人驚叫警察在哪？

2023-05-08 14:20
東方航空公司宣布5月20日首航，推出經濟艙優惠票價。（受訪者提供）

東航新增洛杉磯—上海直飛 比轉機還便宜

2023-05-10 14:12
2023 年 5 月 8 日聖地牙哥，一名美國邊境巡邏人員指揮尋求庇護者在墨西哥蒂華納附近的邊境雙柵欄之間等待處理。 （美聯社）

遣返令失效 華人憂偷渡潮

2023-05-12 02:19

超人氣

更多 >
「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人

「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人
泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進

泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進
史無前例…傑尼斯為創辦人猥褻黑歷史道歉了

史無前例…傑尼斯為創辦人猥褻黑歷史道歉了
特斯拉故障竟是動物惹禍 華人送修2次破財1600元

特斯拉故障竟是動物惹禍 華人送修2次破財1600元
前陸戰隊員被控鎖喉殺人 民眾捐款給他打官司 已破百萬

前陸戰隊員被控鎖喉殺人 民眾捐款給他打官司 已破百萬