加州大學留校察看制 有效嗎

加州公立大學對於學業落後學生發出留校查看通知。(Getty Images)

加州 公立大學、學院對學業落後學生(一般是學業平均成績GPA低於2.0學生) 發出留校察看（academic probation）通知。收到留校察看學生隨後經常喪失學生資格。這些學生如果仍想返回原來學校就讀，必須先在其他學校取得較好成績，然後再度提出申請。留校察看對學生是個嚴重警告。

如果學校流失太多學生，對校方亦是嚴重問題，因為加州公立大學或學院的教育 經費大部分來自納稅人，如果許多學生未能學成服務社會，這也代表浪費納稅人的心血。

阿拉米達社區學院西語裔學生輔導主任里拉 (Horicio Corona Lira) 研究沙加緬度州大2014年至2018年留校察看學生與留校察看邊緣學生，結果發生，收到留校察看學生離開大學比率，高過沒有收到留校察看通知學生一倍，雖然這兩組學生學業成績相差無幾。

洪堡工藝州大 (Cal Poly Humboldt) 學習與職業發展室臨時主任柯林斯 (Loren Collins) 說，20年前他在洪堡工藝州大就讀時，收到留校察看通知，當時心情極度低落，認為學校不要她，於是離開洪堡州大，前往紅木學院 (Redwoods College) 就讀隨後返回洪堡州大，順利取得州大學位。柯林斯目前主要工作是確保洪堡工藝州大學生收到留校察看通知時，能得到適當學業與精神輔助。

富爾頓州大 (Cal State Fullerton) 特別為學業落後學生設有「重設」(reset) 課程。修「重設」課程學生必須根據其個別學習進度，參與為期五周的「重設」網路學習，主持網路學習的導師會根據學生個別情況提供改進意見，此外「重設」網路學習亦讓過去課程導師提供精神輔導。

富爾頓州大助理主任李瓦斯 (Cathy Rivas) 表示，學校希望改變學習落後學生失望、害怕、緊張的心理狀況，設法讓他們產生更正面的態度。

富爾頓州大每學期約有2000名學生收到留校察看通知。根據問券調查，參與「重設」課程學生對這種學習輔導服務表示獲益良多。「重設」課程施行第一年，收到留校察看學生繼續留校就讀比率提高了4%。

聖荷西 州大為學業落後學生設立「反彈」(Bounce Back) 課程。聖荷西州大過去處理學生學業落後問題，僅採取同學相互督導與周會討論方式。現在改為採行系統性處理方式。

加大體系由各分校處理留校察看問題。有些加大校園學生如學業成績始終不理想，則要求他們轉系。有些加大分校，如戴維斯加大則規定學生與校園輔導研擬學業改建計畫前，暫時停止他們註冊上學。

加州社區學院則根據州法規定，要求學校當局給予學業落後學生，提供各項學習輔導服務。

加州社區學院校長辦公室發言人維拉琳 (Melissa Villarin)指出，各社區學院所提供學習輔導不同，不過基本原則是必須提供學生學習輔導。