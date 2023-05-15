Cindy陳潛逃記•系列一／涉詐案Cindy陳逃亡 從墨返中

聖瑪利諾前加州副州長競選人Cole Matthew Harris（軻海瑞），其華人女友Cindy陳；之前兩人是以夫妻的身分出現在聖市各種場合。（本報檔案照）

【引言】

今年2月華人 社區鬧得沸沸揚揚的聖瑪利諾前加州副州長競選人Cole Matthew Harris（軻海瑞）、其華人女友Cindy陳（Meila Chen, 亦名Ying Chen），及另外兩名同夥被控詐騙聯邦政府救濟巨款案，由於兩人之前在華人圈非常活躍，詐騙案一出震驚社區，而Cindy陳在3月16日審前聽證前潛逃離美，再次備受矚目。

只是，Cindy陳已經遭相關單位監管，卻能在審前聽證會前逃離美國，令外界大感意外，本報追蹤一個月，透過法庭紀錄拆解Cindy陳的潛逃過程，推出系列報導，發現整個執法的過程漏洞百出。事實上，她潛逃出境後，再回到美國出庭的機率微乎其微，Cindy陳的潛逃記，證明了法網恢恢，不再是疏而不漏。

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數周來，洛杉磯聯邦法庭調動包括聯邦調查局、聯邦法庭審前服務局等執法機構，以及被告Harris及其新情人等多方聽證，試圖還原Cindy陳潛逃過程，從中是否有人協助，執法部門是否有漏洞等。本案審理預計曠日持久。

今年2月7日被捕的Cindy陳和Cole Harris同日交保釋放後，按照聯邦法庭規定要在3月16日出庭應訊，接受法庭審前聽證審理。審前聽證前，兩人均在聯邦法庭審前服務部（Pretrial Services）的手機定位（Smartlink）監控下，並每天三次向該處報到。但3月16日，兩人均沒有按時到庭。警方稍後在兩人聖瑪利諾的住家找到Harris，但發現Cindy陳已在前一天逃亡墨西哥 城，並轉機前往日本，再前往中國大陸。

根據檢方向法庭提供的全日空航空公司記錄，Cindy陳大約是3月12日購買了多程機票，3月15日凌晨1點搭乘全日空NH179航班從墨西哥城（MEX）飛往東京成田機場（NRT），之後轉機全日空NH957航班從東京到中國北京。全日空航空公司表示，Cindy陳搭機使用Ying Chen的名字，其護照上的信息，包括出生日期、地址和電子郵件地址均與Cindy陳匹配。

陳在逃離美國後通過電話對Harris的辯護律師說，她是3月14日(周二）晚上離開洛杉磯，她說她是在聖地牙哥過境，從蒂華納飛往墨西哥城，然後從墨西哥城飛往日本。

FBI機場追人 仍讓她跑了

事實上在Cindy陳潛逃的同時，聯邦調查局已經有所警覺。3月15日，聯邦調查局通知法庭審前服務處，陳在當天凌晨1時左右、墨西哥當地時間午夜12點，搭乘航班從墨西哥城飛往日本。但墨西哥執法部門的最初信息沒有顯示陳登上這架航班。

當時聯邦調查局的一名探員，曾前往全日空在洛杉磯國際機場 的後台辦公室，詢問他們陳是否在飛機上。航空公司回應說Cindy陳在他們的電腦上顯示已在該航班上托運了一個包，安排了座位，但不知她是否已經登機。但不知什麽原因，該探員沒有做出任何努力，未查明為什麼墨西哥執法部門確定陳不在該航班上，或者是否還有其他後來的航班，從墨西哥城出發前往東京。聯邦調查局最後證實，陳確實登上了該航班。

為了找到Cindy陳，3月15日，法庭審前服務向Harris詢問陳的下落，Harris說他前一天身體不舒服，所以前一天晚上睡在他們的泳池房裡，他表示最後一次見到陳是在前一天晚上9點左右。當被問到住處是否有攝像頭，Harris稱有攝像頭，但已停擺。

但檢方調查發現，14日早晨，有人假冒Cindy陳的名字提交報到照片，騙過了審前服務部門的檢查，審前服務處後來確定GPS信息顯示，這些簽到是在Harris和陳住所的泳池房附近，這也正是Harris平時居住的地方。