慈濟三節合一慶典 超過1300人共襄盛舉
慈濟美國總會14日舉行佛誕日、母親節、全球慈濟日，三節合一活動。在聖迪瑪斯（San Dimas）總會園區舉辦佛誕祈福，感念佛恩、親恩、眾生恩。駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀應邀參與，他祈福台灣國泰民安、祝願慈濟大愛永續。
影音來源：記者啟鉻
活動自上午9時開始，整個佛誕祈福儀式持續約一小時。據悉，這是在新冠疫情後，慈濟首次向社會大眾開放園區，參與者超過1300人。包括各個年齡層，族裔多元，大家齊聚一起，祈福佛誕節報佛恩、母親節報親恩、慈濟日報答眾生恩。當天安排的各項活動內容豐富多樣，有佛陀生平歷史展等。參與者很多都是全家出動，通過動，表達心中的愛。
慈濟美國總會執行長曾慈慧表示，後疫情時期，民眾身心均需要適當調整，洛杉磯縣政府負責心理健康的部門也參與宣導。當天活動現場為慶祝母親節有孩童手語歌表演、合唱團獻唱、擊鼓、扇子舞等。廣場周邊有美食區，提供多樣化素食美味、甜品飲料，有饅頭、涼麵、素食鐵板燒等，讓參與者活動之餘，品嚐健康美味午餐。
駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀全程參與佛誕祈福活動。他表示，這是他首次參加美國慈濟總會在聖迪瑪斯園區舉辦的活動，留下深刻印象。他希望慈濟大愛永續散播，祈福台灣國泰民安。祈福活動後，他還品嚐美食區提供的美味素食。
美國慈濟總會園區設有諸多課程，包括園藝、茶道、花道、黏土班、手工藝製作，甚至還有職訓課程。還設立華語文中心，幫助居民學習中文課程。周六及周日，有受年輕人歡迎的惜福屋，參與者將大家捐獻衣服整理好，在緊急災難的時候提供給災民使用。
參與活動的華裔民選官員包括核桃市市長伍立倫（Allen Wu）、市議員秦振國（Eric Ching）、蒙特利公園市市議員饒穎凡（Yvonne Yiu）等。喜瑞都社區學院（Cerritos College）理事會華裔主席劉昕也來參加活動。她表示，平時與慈濟互動較多。曾慈慧還向參與慈濟在土耳其大地震中提供災難救助的越華裔華人華僑團體頒發感謝狀。
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