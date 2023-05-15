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漢庭頓圖書館下午茶 訂位火爆 有2種基本套餐可以選

記者朱敏梓／洛杉磯報導
玫瑰花園英國茶室。（記者朱敏梓／攝影）
玫瑰花園英國茶室。（記者朱敏梓／攝影）

洛杉磯縣聖瑪利諾市漢庭頓圖書館（Huntington Library）的玫瑰花園英國茶室，經過三年疫情開閉和整修之後，將在5月24日重新向公眾開放。從5月10日起開放的OpenTable訂位十分火爆，近一個半月的活動期在一天內預訂一空，目前僅在8月還留有少量座位。

巴沙迪那市民董女士是下午茶愛好者，聽說玫瑰花園茶室要開放，興奮等待開放預訂時間，而當她5月10日晚上打開OpenTable時，卻發現5月底和6月所有的位置都已經訂完，她直言「沒想到如此火爆」，只好選擇了7月26日下午座位。她說「7月份的所有周末都被訂完。」5月12日，當她再度查看時，7月所有的位置已經被訂完，只剩下8月零星幾日。

那麼如此火爆的下午茶，價格幾何呢？近日漢庭頓圖書館公布了下午茶完整菜單和價格。玫瑰花園英國茶室推出了兩種基本的下午茶套餐，分別是傳統茶（Traditional Tea）和漢庭頓茶（Huntington Tea）。傳統茶套餐包括自選茶品、時令自製烤餅和茶點，兒童價28元，漢庭頓茶套餐價75元，在傳統茶的基礎上，增加了一杯特製氣泡酒、Phyllo 龍蝦沙拉配馬爾登海鹽和黑松露碎以及漢庭頓糖果。

在下午茶套餐食物的搭配上，則有黃瓜三明治配蒔蘿奶油、龍蒿雞肉沙拉三明治、煙熏三文魚配蒔蘿奶油芝士和魚子醬、魔鬼蛋沙拉 Phyllo 杯、焦糖蘋果奶油芝士慕斯、巧克力黃油杏仁蛋糕、焦糖脆餅、時令水果撻等多種選擇。至於自選茶品，有綠茶、漢庭頓自製茶、時令茶、水果茶等多達16種。下午茶還特別為素食主義者和無麩質飲食者提供了專供菜單。

此外，玫瑰花園英國茶室還為追求精緻體驗的顧客提供了額外選擇，例如各種品級的魚子醬、奶酪拼盤等。

漢庭頓圖書館玫瑰花園英國茶室預訂十分火爆（OPENTABLE）
漢庭頓圖書館玫瑰花園英國茶室預訂十分火爆（OPENTABLE）

漢庭頓圖書館 英國 疫情

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