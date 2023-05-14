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87歲移民美國 她戰勝憂鬱症

記者王若然／洛杉磯報導
董淑賢（中）和兩個女兒江風年（左）和江文豔（右）。（江風年提供）
董淑賢（中）和兩個女兒江風年（左）和江文豔（右）。（江風年提供）

董淑賢有七個孩子，包括兩個兒子和五個女兒。有兩個女兒在美國，分別是在洛杉磯的小女兒江風年和在德州休士頓的三女兒江文艷。2010年時，因為思念兩個在美國的女兒，加上對美國好奇，董淑賢在87歲高齡時來到了美國。女兒江風年為其辦了綠卡

江風年說，當時帶母親到處旅遊，坐過直升機，遊過大峽谷。母親當時身體健壯，能從峽谷底部走上來。不過即便如此，母親還是患上了抑鬱症。父親在她60多歲的時候就走了。雖然兒女孝順，但隨著年紀漸長，她的同齡人一個一個離開人世，難免心生孤獨感。

還有一件是對董淑賢打擊很大，那就是大兒子在她90多歲的時候離開了人世。白髮人送黑髮人，更加重了董淑賢的抑鬱。

經過幾次大病，這位活了一個世紀的老人其實早已看淡生死。江風年說，早就帶著老人看過墓地，付好了錢。也看過棺木，老人心態很好。信仰基督教的董淑賢認為，不管在哪裡長眠，都是她的家。

在這位百歲老人生日之際，她發表生日感言，自己生養七個孩子，年輕時勞累得不行，她自己都沒想到能活這麼大歲數。如今心裡孤獨是因為看不到孩子。她的百歲生日願望，就是能在有生之年，可以與兒女都見上一面，能多點時間與他們相處。

德州 綠卡 洛杉磯

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