多次病危又康復 百歲人瑞有長壽秘訣

董淑賢（中）百歲生日與家人一起合照。站立者（左起）外孫女陳萍（三女兒江文艷的小女兒）、小女兒江風年、江風年的兒子楊普，董淑賢的二女兒江風雲、三女兒江文艷以及江文艷的大女兒陳鈺。（江風年提供）

今年4月28日（農曆3月9日）是南加 華人董淑賢的百歲生日，儘管過去曾多次重病被醫生下病危通知書，但董淑賢仍能挺過來，她的秘訣就是練氣功、茹素及餐餐七分飽，是長壽關鍵。

當天有數十位朋友和南加州 僑界人士參加她的生日宴會。來者無不驚嘆這位百歲人瑞身體狀況可以這麼好。因為一年前她還掙扎於病榻，醫院當時下了病危通知書，有臨終關懷機構追蹤。當時去醫院看病的友人多數認為她將不久於人世。其實老人被下病危通知書數次，但每次都能奇蹟般康復。

百歲老人董淑賢。（江風年提供） 董淑賢喜歡畫畫、寫詩。（江風年提供）

生日宴會這天，董淑賢在幾位女兒和外孫、外孫女以及眾多朋友的陪伴下，熱鬧度過百歲大壽。董淑賢的小女兒江風年介紹說，目前老人的身體尚且硬朗，沒什麼大毛病，頭腦也很清晰。不過回想近幾年，董老太健康狀態不穩定，曾經動過手術 ，患上過抑鬱症，不過當時年近百歲的她，都戰勝了這些疾病。有朋友說，「不可思議，老人能活過來真是個奇蹟。」

一年前，董淑賢生過一次大病。根據江風年的描述，老人當時渾身疼痛，醫生無法定論到底是哪裡有問題。不管是中醫、西醫都嘗試過，沒有明顯改善。當時老人有腎結石，第一次手術以失敗告終。第二次手術才成功將結石取出。江風年說，90多歲的身體，哪裡經得起兩次大手術的折騰，那是母親最痛苦的一段時期，在醫院幾天不吃不喝，最後還去了理療中心。醫生說，老人隨時會走，要有心理準備。

江風年說，當時在中國的二哥十分擔心，來美國看望母親，家裡人都覺得她患了抑鬱症。醫生也曾開過抑鬱症藥給她，沒什麼效果。不過嘗試了二哥帶來的治療抑鬱症藥，母親的身體狀況逐漸有所改善。

其實不只在近幾年，董淑賢在中國陝西省的老家時，就被醫院下過幾次病危通知書。最後老人都挺過來了，逐漸康復。江風年說，母親意志力堅定，活下去的願望強烈。比如那麼苦的中藥，母親都硬著頭皮喝下去，從不嫌藥苦，只要對身體好的東西，她都願意接受。

董淑賢的百歲生日宴。（江風年提供）

除了堅強的意志力。董淑賢的生活習慣也讓她能一次次戰勝病魔。例如她練氣功鍛練身體，堅持了30多年；一輩子堅持吃素食，不吃肉不吃海鮮。江風年笑稱，這是因為她小時候過慣了窮苦日子，從小沒吃過肉。此外，董淑賢每次吃飯七成飽，50年來晚上都不吃飯。

除了生活上的習慣，董淑賢信仰基督教有60年。平日裡她有很多愛好，包括畫畫，寫詩，刺繡。她喜歡給孩子們以及孫子外孫繡荷包，保佑他們健康成長。