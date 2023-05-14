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芬太尼 遊民致死最大死因

編譯胡立宗╱綜合報導
洛縣遊民芬太尼過量的死亡大增。（美聯社）
洛縣遊民芬太尼過量的死亡大增。（美聯社）

洛杉磯縣近年來死於芬太尼過量的人數越來越多，而且遊民的死亡比例39倍於一般人，已成無家可歸者的最大死因。遊民第二大死因是占14%的冠狀動脈心臟病發，第三是8%死於交通事故，第四則是自殺。整體來說，遊民的死亡率四倍於一般人。

洛縣公衛局的統計顯示，2019年至2021年間，無家可歸者的死亡率增加55%，2021年的死亡人數更突破前所未見的2000大關，來到2200人以上。不論是公衛專家或官員都強調，無家可歸這件事本身正意味著人命越來越脆弱，不單只是嗑藥，還有更多因素。

用藥過量部分，專家指出，嗑藥死亡者多數混有兩種以上的藥物。芬太尼占2021年洛縣遊民嗑藥死亡的58%，三倍於2019年的人數；冰毒占嗑藥死亡的77%，且女性遊民的死亡數高於男性。芬太尼與冰毒同時使用的比例達40%，且芬太尼與其他藥物同時使用的致死率更高的嚇人。

綜合各方看法，人際關係斷絕所帶來的孤獨感是遊民自藥物尋求慰藉的主要原因，特別是他們往往離群索居，就算嗑藥出現危險也沒人可以幫忙或求助。因此，納洛酮（學名naloxone，商品名Narcan）的分發就更顯重要，納洛酮可以緩解對藥物的需索，End Overdose基金會近來每月的納洛酮分發量都達數千劑，反映出不論是洛縣或是全美，服藥過量的威脅都越來越大。

遊民 洛縣 心臟病

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