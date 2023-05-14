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洛市長擬買整棟飯店 安置遊民

編譯組╱綜合報導
開價6975萬元的梅菲爾飯店。（取自LoopNet網站）
開價6975萬元的梅菲爾飯店。（取自LoopNet網站）

洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）的遊民問題解決方案出現新方向，市府預計買下西湖區（Westlake）15層樓高的梅菲爾飯店（Mayfair Hotel），當作遊民長期安頓的處所。

294間客房的梅菲爾飯店曾在2018年至2019年間花了3700萬元改裝，於2020年參加遊民安頓的「房匙計畫」（Project Roomkey），但在2022年下半年歇業，飯店目前要價為6975萬元。

貝斯先前已經推出「移居室內」（Inside Safe）的安置新計畫，收購梅菲爾飯店算是計畫的一部分。在給市議會Budget, Finance and Innovation Committee的公函中，貝斯表示已經與房產方簽訂意向書；不過貝斯拒絕回應洛杉磯時報的進一步提問，只表示確定價格將會在下個月的委員會議中公開。

如果洛市真的買下梅菲爾飯店，該處將成為洛市長期遊民安置中心的關鍵一環，物質濫用諮商師、臨床心理治療師與公共衛生維持員都能進駐飯店一樓。貝斯強調，遊民問題沒有捷徑可抄，如果大家只想把遊民當貨物堆在一處，他們很快就會離開重回街頭，因此解決方案必須突破框架，市府現在要做的正是如此。

雖然貝斯如此承諾，但不是每個遊民都樂意買帳。曾經接受房匙計畫協助、在梅菲爾飯店住了四個月的62歲遊民Cynthia "Mama Cat" Trahan就說，他們需要的是真正的家，而不是旅館，而且房匙計畫的執行人員太不尊重遊民，經常不經允許就跑進房間，他們要進飯店還要經過搜身。她現在已經住進格蘭代爾（Glendale）的公寓了。

貝斯的「移居室內」計畫目前提出的預算規畫為2億5000萬元，但如果加進購置梅菲爾飯店的錢，下個年度的總預算將超過3億元。但是財委會市議員雅羅斯拉夫斯基（Katy Yaroslavsky）就認為租不如買，因為租用飯店房間安置遊民不是可長可久的解決方式。

洛時指出，安置點之一的Highland Gardens Hotel有72間房，最多143床，但如果要繼續租用到2025年，每年得花600萬元；481間房的L.A. Grand，每間房含早餐的日費就要154元，每個月要4700元。

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