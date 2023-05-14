洛市服裝店被搶 老闆遭歹徒暴打

搶匪闖入服裝店暴打店主。（取自KTLA）

洛杉磯 市中心一家服裝店主，慘遭入店搶劫的劫匪暴打，受傷嚴重，目前仍留在重症監護病房。

據洛杉磯警察 局稱，5月10日下午4點49分左右，犯罪嫌疑人走進位於主街 1100 號街區的服裝店。監控攝像頭拍到兩名蒙面竊賊走進弗蘭基·薩勒諾 （Franky Salerno）的商店，搶奪薩勒諾的金項鍊、勞力士手表和其他珠寶。

劫匪手持半自動手槍對他一頓暴打，儘管薩勒諾試圖反擊，但毫無作用，薩勒諾在店內的朋友也遭到襲擊。之後兩名竊賊帶著現金和珠寶逃跑。

弗蘭基的女友奧克塔維亞尼（Ivana Octaviani）說，這件事讓她感到震驚、恐懼和憤怒，「弗蘭基周三遭到襲擊，那天他和他的朋友在那裡等警察來，劫匪拿走了他的大部分商品。」

奧克塔維亞尼說，薩勒諾的頭骨、眼窩、鼻子和手部多處骨折。她說，她受夠了洛杉磯的高犯罪率。

兩名嫌疑人逃離現場，截止12日晚仍逍遙法外。最後一次露面時，一名嫌疑人戴著黑色口罩 ，身穿帶有「X」字樣的黑色連帽衫和黑色褲子。 第二名嫌疑人最後一次露面時身穿藍白相間的連帽衫和藍色牛仔褲。洛杉磯警察局提醒，任何知情者都可以撥打 1-877-275-5273 聯繫洛杉磯警察局。