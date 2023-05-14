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南巴市亞裔嘉年華 熱鬧非凡

記者趙健／南巴沙迪那市報導
南巴市亞裔月嘉年華活動現場還設有象棋、跳棋、跳皮筋、Bau Cua等來自不同文化背景的趣味遊戲。（記者趙健／攝影）
南巴市亞裔月嘉年華活動現場還設有象棋、跳棋、跳皮筋、Bau Cua等來自不同文化背景的趣味遊戲。（記者趙健／攝影）

南巴沙迪那市（South Pasadena）亞太裔傳統月嘉年華於13日在Garfield公園舉辦，吸引了數百位民眾參與，現場氣氛熱鬧非凡。活動現場內容多元，從攤位到演出節目，融合了各種不同文化背景的美食和表演。

影音：記者趙健／拍攝

此次嘉年華由南培城華人協會（SPCC）和南巴沙迪那市政府共同舉辦，旨在慶祝亞洲及太平洋地區豐富多彩的文化傳統 。聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）、加州參議員Anthony J. Portantino、加州眾議員方樹強（Mike Fong ）等政要都應邀參加。

活動時間從上午11時至下午2時，精彩節目輪番上演，包括傳統舞獅、日本太鼓、寶萊塢舞蹈、越南音樂等。來訪民眾還可以在現場品嘗到波霸奶茶、蛋撻、日本飯糰、菲律賓阿多博肉、四川冰粉、夏威夷刨冰等各色食物。此外，現場還設有遊戲專區，囊括象棋、跳棋、跳皮筋、Bau Cua等來自不同地區的趣味遊戲。

華協會長Yuki Cutcheon表示，南培城華人協會成立已經34年了，一直致力於服務社區。在疫情大流行和亞裔仇恨問題初現時，他們萌生舉辦這個慶祝活動的想法，並在去年成功舉辦了第一屆亞太裔傳統月嘉年華活動。這樣的活動不僅可以加強社區的氛圍，還可以通過美食、表演等形式向社區傳遞來自亞太裔不同群體的文化。此外，活動上設有許多亞太裔非營利組織的攤位，讓居民有機會了解免費的社會資源。

在當天的活動中，南巴沙迪聯合學區的學生們也積極參與其中，設有多個公益攤位，吸引了不少訪客駐足。南巴沙迪那中學的讀書會會長Arthur Taylor表示，他們準備了不同口味的飲品和烤肉，這些食物都是學生們親手製作，出售食物所得資金將全部捐給社區。

南巴沙迪聯合學區的學生們自製食物和飲料，為社區籌款。（記者趙健／攝影）
南巴沙迪聯合學區的學生們自製食物和飲料，為社區籌款。（記者趙健／攝影）

加州 眾議員 華人

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