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母親節周末 南加成花海

記者楊青／洛杉磯報導
母親節的花市，男性成了消費主力。（記者楊青／攝影）
母親節的花市，男性成了消費主力。（記者楊青／攝影）

母親節加上畢業季，南加州這個周末成了花的海洋，同時鮮花產品供不應求。洛杉磯鮮花批發市場、超級大賣場、各地超市、遍布社區和公路交口的街頭鮮花攤販，到處可見手捧鮮花的男女。

鮮花業者表示，母親節就像是鮮花行業的超級碗（Super bowl）季，今年是三年疫情全面終結的第一個母親節，買花送給母親和長者的客人特別多，正好又趕上大學畢業季，各種花束幾乎上市告馨，供不應求。

平常星期天必定關門休息的洛杉磯鮮花批發市場，也是美西地區最大的鮮花零售市場，本周日不但破例開放，而且從母親節前一天的星期六連續40個小時不熄燈，一直營業至母親節當天晚上7點。鮮花批發市場一位業者說，她感覺今年母親節比情人節還忙，她和五名員工已經忙了兩周，每天工作12至13小時，她認識的供應商同行都和她一樣，在母親節前兩天，已24小時開放，不眠不休。

鮮花批發市場業者表示，今年母親節最受歡迎的是玫瑰和牡丹，其中粉色最受歡迎，但因為需求太大，其他艷麗的鮮花也很受歡迎，比如大紅通常是情人節的特色，但在今年母親節也特別搶手。到13日上午，很多粉紅色的鮮花已經銷售一空，紅玫瑰、白玫瑰、向日葵都很受歡迎。

通貨膨脹確實影響到鮮花價格。洛杉磯鮮花批發市場的產品通常比普通超市便宜20%至30%，但今年普遍提價。業者表示，今年母親節的鮮花進貨成本增加了25%，他們雖然盡量讓利，但價格確實比以前升高不少，比如高檔花卉中的牡丹，這個季節本來最便宜，往年批發價13到14元一打，今年起碼要18元，零售價更貴。

儘管這樣，本周南加州的一些花店還是感覺人手不足。一位華人表示，她的一位友人過世，安排在母親節周末舉辦追思儀式，她和幾個朋友提前一周預定花籃，結果好幾個花店都說太忙沒有人手不接單，最後好不容易才找到一個賣家，而且只能幾個朋友合買一個花籃。

母親節周末花市，男性成買花主力。（記者楊青／攝影）
母親節周末花市，男性成買花主力。（記者楊青／攝影）
母親節花市，男性大方出手。（記者楊青／攝影）
母親節花市，男性大方出手。（記者楊青／攝影）
母親節的花市供不應求。（記者楊青／攝影）
母親節的花市供不應求。（記者楊青／攝影）

母親節 洛杉磯 加州

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