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支票詐欺拒付款 南加華人遇惡房客

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房東經驗談：背景調查要仔細

記者啟鉻／洛杉磯報導
華人房東遭遇惡房客後，掌握的惡房客以往犯罪背景資料。（受訪者提供）
華人房東遭遇惡房客後，掌握的惡房客以往犯罪背景資料。（受訪者提供）

華人房東邱先生在執法人員驅逐惡房東當天，由警方安排的專業解鎖人員打開密碼鎖房間，驚見惡房客存放的一些官司文件，涉及多宗訴訟。其中，這名房客還涉入騙租豪華公寓官司，離開時對內部設施大肆破壞成為被告，遭原告索賠21萬元維修費。

邱先生申請驅逐房客行動獲勝，成功收回出租屋。當他進入住宅時，看到其中一個房間被惡房客安裝了密碼鎖。當警方解鎖人員打開密碼鎖後，邱先生在室內發現惡房客留下的一些法律文件，多是涉及的各種官司。邱先生感嘆，原來惡房客竟然有這麼多的犯罪前科，也驚出一身冷汗，怪自己沒有認真作犯罪背景調查。

邱先生表示，他注意到在這些文件資料中，惡房客曾在聖地牙哥縣海濱城市La Jolla騙租四套高級公寓，臨走時對內部設施大肆破壞，造成巨大損失，原告索賠21萬元維修費。在爾灣市，拖欠一位華人房東租金，以太太懷孕為藉口拒絕搬離。在橙縣因為酒駕並使用假冒ID曾被捕入獄。在Oceanside詐騙珠寶行，遭受害者扣車。還詐騙投資項目成為被告，遭索賠十萬元等等犯罪官司累累，而且這些時間都發生在2020年以後。

邱先生經歷這次遭遇惡房東教訓，不忘提醒華人房東：無論如何一定要對房客作背景調查；一旦發現入住的是惡房客，無論對方怎樣辯解，一定要儘快驅逐，愈早愈好，有時寧可房東虧些錢，也讓房客儘早離開。

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