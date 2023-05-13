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核桃市4委員會招收新委員 5月底截止

記者楊青╱核桃市報導

核桃市多個委員會面臨換屆，市府從即日起接受四個委員會新委員的申請，截止日期為5月31日（星期三）下午5時30分。

新招委員的四個委員會分別為：公園和娛樂委員會（Parks and Recreation Commission）、計劃委員會（Planning Commission）、長者委員會（Senior Citizens Commission）、青年諮詢委員會（Youth Advisory Commission）。

公園娛樂委員、計劃委員和長者委員的申請人均需18歲或以上，美國公民，核桃市登記居民。申請人需要填寫一個簡單表格，提供基本個人信息，並簡單解釋申請委員職位的原因。

青年諮詢委員會委員任期一年，最多可連任兩屆，該委員會每年9月至次年5月的每個月的第二個星期一舉行會議，6月至8月期間休會。其申請資格要求稍多，包括：必須是合法的核桃市居民，並提供父母或監護人的許可證明；申請人需至少是一項課外活動的活躍成員，包括體育或服務俱樂部；目前必須在高中九至12年級就讀，GPA至少3.0；老師、輔導員或年級協調員推薦信；一篇有關社區服務以及計劃如何為社區服務的250字小論文。詳情可上核桃市府官網。

四個委員會委員的申請可以電子方式提交至[email protected]，或投遞或郵寄至City Clerk's Office, 21201 La Puente Rd., Walnut, CA 91789。

核桃 美國公民

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