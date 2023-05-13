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橙縣台美傳統周 特技團表演獲好評

橙縣訊
富樂頓華語文學習中心老師徐欣(左四)與葉佩妤(左五)率部分學員觀賞演出，盛讚台灣特技團果然名不虛傳。（橙僑中心提供）
富樂頓華語文學習中心老師徐欣(左四)與葉佩妤(左五)率部分學員觀賞演出，盛讚台灣特技團果然名不虛傳。（橙僑中心提供）

作為2023年橙縣台美傳統周的重頭戲，國立台灣戲曲學院的台灣特技團，日前在橙縣查普曼大學的紀念廳（Memorial Hall），推出一場精采紛呈、驚喜連連的「台灣追想曲」，令滿座佳賓大開眼界，掌聲、喝采聲不絕於耳，場面熱烈感人。

台灣特技團成立於1990年，是目前台灣唯一的官方專業雜技表演團體。團員均為接受八年以上嚴格訓練，學有專精的青年所組成，個個身手矯健，技藝超群。成團以來，除禀持弘揚傳統文化，推廣民俗技藝之宗旨，更在技藝、演出內容與呈現方式上尋求融合現代精神的創新。此次巡迴北美各地演出，除了宣慰僑民之外，也展現台灣的軟實力，有助於促進國際友誼及文化交流。

今年巡迴北美演出的台灣特技團由12位團員組成，包括團長王希中、演員羅世揚、石婉琦、尤梓懿、楊益全、張霈淳、柯予曦、何明昌、郭懿翧、胡明玄、林元凱及舞台技術陳來弟。

橙縣台灣傳統周在查普曼大學推出精采的「台灣追想曲」特技演出。（橙僑中心提供）
橙縣台灣傳統周在查普曼大學推出精采的「台灣追想曲」特技演出。（橙僑中心提供）

橙縣華僑文教中心主任蕭蓓如致詞說，今年是她首度在橙縣參與台美傳統周活動，特別感謝橙縣僑界通力合作，不論是事前的籌備、演出當晚的安檢、及節目的流程都相當順暢，讓更多人看見台灣的力與美，令她十分感動。

當晚的演出中，特別穿插了與觀眾互動的環節，蕭蓓如和僑務諮詢委員邱垂煌，都應邀上台加入特技表演，營造出驚喜的舞台效果。

台灣特技團與主辦橙縣台灣傳統周的僑團代表合影。（橙僑中心提供）
台灣特技團與主辦橙縣台灣傳統周的僑團代表合影。（橙僑中心提供）

橙縣富樂頓華語文學習中心的徐欣與葉佩妤兩位老師，也率領學員一同前往觀賞。徐欣表示，學員們都非常喜歡「台灣追想曲」節目，他們了解到前半段演出是介紹台灣的發展史，因為台灣是海島，從早期捕魚苦耕，發展到生意興隆開始有燈紅酒綠、舞廳、餐館，隨著時間推進，後半段介紹各種台灣的雜耍、童玩，非常精彩。

2023年橙縣台灣傳統周由呂耀勳、林翠雲、黃河芬、徐湛生及張欣珠擔任共同召集人，並由柑縣台灣同郷會、柑縣台美商會、橙縣華人獅子會、橙縣華人商會、柑縣台灣醫師及牙醫師公會、台灣人公共事務會柑縣分會、台美公民協會柑縣分會等僑團共同舉辦。

橙縣 華人 戲曲

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