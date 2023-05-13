鑽石吧公共部門招人 月薪5300元起 最高7188元

鑽石吧多個部門招聘。（取自鑽石吧市府）

鑽石吧 公共工程、公園娛樂等多個部門向公眾招工，薪酬從每月5300元起，或是每小時15.5元起不等，有些工作最早下周截止申請，有些則未註明截止日期，而官網只表示，繼續在招聘。

鑽石吧公共工程部（Department of Public Works Department）正在招聘行政協調員（Administrative Coordinator），全職，月薪5364.32元至7188.7元。基本要求：人事和組織協調能力與經驗。

任職者將在一般監督下執行各種高度負責的行政、秘書和技術任務，以支持公共工程部門與市府各委員會合作和協調；管理和維護各種複雜的數據庫；為文書和行政支持提供技術指導和/或監督；處理發票並維護供應商記錄；根據需要履行其他相關職責。這個職位可以為彈性工作時間。申請將在下周截止。

公園娛樂部門（Department of Parks and Recreation）招聘公園和娛樂/客戶服務/社區和社會服務/運動和體育/運動領袖（Recreation Leader），半職，每小時15.5元至17元，大學生、退休 人員或兼職，均可申請，工作時間靈活，可獲500元的招聘津貼。工作超過一年的人還將獲得學費報銷的機會。基本要求：通過多樣化和創新的規劃及廣泛的合作夥伴關係，在創建健康社區方面發揮著作用，出眾的態度、真誠的個性和對團隊合作的熱情。

公園與娛樂部門（Department of Parks and Recreation）招聘高級娛樂負責人（Senior Recreation Leader），服務範疇包括社區服務/娛樂/公園和娛樂/公園/社區和社會服務/運動與體育/運動，半職，每小時17.5元至19元，大學生、退休人員還是兼職人員均可申請，工作時間靈活，可獲500元的招聘津貼。

工作超過一年的人還將獲得學費報銷的機會。基本要求：通過多樣化和創新的規劃及廣泛的合作夥伴關係，在創建健康社區方面發揮著作用，出眾的態度、真誠的個性和對團隊合作的熱情。