我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

支票詐欺拒付款 南加華人遇惡房客

NBA／攻守碾壓勇士 湖人淘汰衛冕軍、西冠決戰金塊

鑽石吧公共部門招人 月薪5300元起 最高7188元

記者楊青╱鑽石吧報導
鑽石吧多個部門招聘。（取自鑽石吧市府）
鑽石吧多個部門招聘。（取自鑽石吧市府）

鑽石吧公共工程、公園娛樂等多個部門向公眾招工，薪酬從每月5300元起，或是每小時15.5元起不等，有些工作最早下周截止申請，有些則未註明截止日期，而官網只表示，繼續在招聘。

鑽石吧公共工程部（Department of Public Works Department）正在招聘行政協調員（Administrative Coordinator），全職，月薪5364.32元至7188.7元。基本要求：人事和組織協調能力與經驗。

任職者將在一般監督下執行各種高度負責的行政、秘書和技術任務，以支持公共工程部門與市府各委員會合作和協調；管理和維護各種複雜的數據庫；為文書和行政支持提供技術指導和/或監督；處理發票並維護供應商記錄；根據需要履行其他相關職責。這個職位可以為彈性工作時間。申請將在下周截止。

公園娛樂部門（Department of Parks and Recreation）招聘公園和娛樂/客戶服務/社區和社會服務/運動和體育/運動領袖（Recreation Leader），半職，每小時15.5元至17元，大學生、退休人員或兼職，均可申請，工作時間靈活，可獲500元的招聘津貼。工作超過一年的人還將獲得學費報銷的機會。基本要求：通過多樣化和創新的規劃及廣泛的合作夥伴關係，在創建健康社區方面發揮著作用，出眾的態度、真誠的個性和對團隊合作的熱情。

公園與娛樂部門（Department of Parks and Recreation）招聘高級娛樂負責人（Senior Recreation Leader），服務範疇包括社區服務/娛樂/公園和娛樂/公園/社區和社會服務/運動與體育/運動，半職，每小時17.5元至19元，大學生、退休人員還是兼職人員均可申請，工作時間靈活，可獲500元的招聘津貼。

工作超過一年的人還將獲得學費報銷的機會。基本要求：通過多樣化和創新的規劃及廣泛的合作夥伴關係，在創建健康社區方面發揮著作用，出眾的態度、真誠的個性和對團隊合作的熱情。

鑽石吧 退休

上一則

美國赴亞洲機票上漲 平均1817元

下一則

橙縣亞裔生 獲總統學者表彰 加州共12人上榜

延伸閱讀

日本東京體育報銷量下滑 賣這一樣商品救虧損

日本東京體育報銷量下滑 賣這一樣商品救虧損
捷運董事西蒙將角逐聯邦眾議員 接替裴洛西

捷運董事西蒙將角逐聯邦眾議員 接替裴洛西
世華工商婦女協會橙縣分會 熱鬧晚宴賀創會

世華工商婦女協會橙縣分會 熱鬧晚宴賀創會
斯坦福市議員譚秋晴 獲總統終身義工成就獎

斯坦福市議員譚秋晴 獲總統終身義工成就獎
裴成進參選第19區市議員 劉醇逸背書

裴成進參選第19區市議員 劉醇逸背書
走線人非法打工 月薪頂多3000元

走線人非法打工 月薪頂多3000元

熱門新聞

牛錫麟表示，最好的牙齒保健，就是吃完食物、喝了飲料後馬上刷牙。（記者邵敏／攝影）

牙醫說早上起床後、晚上睡前才需刷牙的習慣錯了

2023-05-07 13:54
陳先生家的網費近三年來每年都上漲，到今年4月，甚至漲到約80元。（陳先生提供）

洛縣華男這樣講價 網費1個月從80元變25元

2023-05-09 18:04
洛杉磯購物中心The Grove，5月7日發生大規模鬥毆事件。（目擊者）

LA知名購物中心爆大規模鬥毆 路人驚叫警察在哪？

2023-05-08 14:20
從中國大陸走線（也稱偷渡）到美國的無證移民激增，洛杉磯就是熱門目的地之一。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱對話中國走線人 來美一周就後悔了

2023-05-09 22:28
東方航空公司宣布5月20日首航，推出經濟艙優惠票價。（受訪者提供）

東航新增洛杉磯—上海直飛 比轉機還便宜

2023-05-10 14:12
經張小姐布置後的客廳，十分溫馨，其中沙發和書架由房東借出。（圖：受訪者提供）

ADU增額外空間 自住出租雙贏 成為新風潮

2023-05-08 02:20

超人氣

更多 >
搭飛機帶上5配件 助你舒適睡在經濟艙

搭飛機帶上5配件 助你舒適睡在經濟艙
熱門飲食法大評比 這兩種對心臟健康最不優

熱門飲食法大評比 這兩種對心臟健康最不優
買房碰上這五個問題 不值得買

買房碰上這五個問題 不值得買
地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期

地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期
盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了

盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了