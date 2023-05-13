洛市校區頻車禍 洛市加裝減速帶保護學生

洛杉磯市議會要在聯合學區所有學校周圍安裝減速帶，提高學童過路安全。（取自abc7截圖）

洛杉磯 市議會日前通過一項決議，要求在該市所有公立學校外的道路上安裝減速帶（speed bump），提高交通安全保護學生。市議會希望從2023-24學年開始，在每所公立小學旁邊的要道都能安裝減速帶，以降低學生上學時的人身安全風險。交通部也將制定相應計畫，確保減速帶的設置能有效改善學生的安全狀況。

這項由洛市議會議長克雷科里安（Paul Krekorian）提出的計畫，將從今年夏天開始在北好萊塢和周邊地區的公立小學安裝減速帶。減速帶是設置在路面上的山脊，通常間隔設置，以控制車輛的速度。

據估計，一個減速帶平均成本約2萬元，若要在洛杉磯聯合學區 （LAUSD）所有學校安裝減速帶，預計將需約7000萬元的成本。在動議中，克雷科里安也呼籲交通部撥出資金、人力資源和安裝日程，以實施全學區的減速帶計畫。

克雷科里安辦公室表示，減速帶可以有效減緩交通流量，並提高駕駛者的意識。所有安裝減速帶的位置，將在與每所學校校長協商後選定，現階段克雷科里安已在第二選區實施了專門的小學減速帶計畫，並分配地區專項資金。在市議會中，他要求在今年預算提供一定資金，擴展該計畫至全市各區。他強調解決洛市整體超速問題的重要性，以確保所有居民安全。

該計畫起源於兩起悲劇。4月25日在漢考克公園小學（Hancock Park Elementary School）發生一起車禍 ，導致一名婦女身亡，其六歲幼女重傷。而車禍隔日，洛市的貝倫多中學（Berendo Middle School ）也發生一起14歲學生被撞案。這兩起悲劇促使洛杉磯聯合學區官員和社區成員敦促市議會採取行動，加強學校周圍公共安全的措施，防止發生更多悲劇。

洛杉磯非營利組織Streets Are For Everyone發言人凱維特（Damian Kevitt）表示，漢考克公園小學的慘案令人悲痛，然而這樣的悲劇卻每天在洛杉磯上演。他認為，設置減速帶和增加過路警衛等措施是重要的一步。但沒有單一方案能夠完全解決超速等違規駕駛造成的傷亡問題。為確保道路安全和保護行人生命，需要綜合考慮多種措施並持續努力。