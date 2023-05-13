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洛縣酒駕男遭警壓制致死 州府2400萬和解

洛杉磯訊
一名男子2020年因酒後駕駛，在洛杉磯縣艾塔迪那（Altadena）停車場被加州公路巡警局（CHP）拘留後死亡的訴訟案，近日塵埃落定。醉酒駕駛男子家人的律師稱，加州政府同意支付2400萬元和解金。（取自CHP）
一名男子2020年因酒後駕駛，在洛杉磯縣艾塔迪那（Altadena）停車場被加州公路巡警局（CHP）拘留後死亡的訴訟案，近日塵埃落定。醉酒駕駛男子家人的律師稱，加州政府同意支付2400萬元和解金。（取自CHP）

一名男子2020年因酒後駕駛，在洛杉磯縣艾塔迪那（Altadena）停車場被加州公路巡警局（CHP）拘留後死亡的訴訟案，近日塵埃落定。醉酒駕駛男子家人的律師稱，加州政府已同意支付2400萬元和解金，這是加州與民權（civil rights）有關的最大賠償金額。這名男子在佛洛伊德（George Floyd）之死引發全國性抗議之前幾個月死亡。

和解協議3月13日提交給聯邦法院，但直到本周才公開，2400萬元和解金僅次於佛洛依德被警壓頸致死的2700萬元，是全美同類民權和解案中第二大金額的和解案。

38歲的布班克居民Edward Bronstein，2020年3月31日被加州高速公路巡警攔檢，在對著酒精測試儀吹氣超過法定限度後，警員將他帶到附近艾塔迪納CHP停車場，準備對其抽血化驗。但Bronstein拒絕抽血。

訴訟稱，Bronstein被六名衛生防護中心官員，以俯臥姿勢保持了八多分鐘，甚至在他大喊「我無法呼吸！」時也是如此。Bronstein律師說，所有六名警官，除了現場的一名護士，在他失去反應後都沒有嘗試心肺復甦術。

Bronstein死後，一段18分鐘的Bronstein被捕和死亡視頻被公之於眾。洛杉磯縣地方檢察長賈斯康辦公室隨後指控這些警官、他們的主管和護士犯有過失殺人罪，賈斯康辦公室指證Bronstein的死「與執法有關」。

加州 洛杉磯 佛洛伊德

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