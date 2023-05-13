內陸海軍陸戰隊200人 赴美墨邊境協防

潘德頓軍營海軍陸戰隊員應急演訓。（取自軍營官網）

由於應對疫情大流行時期的公共衛生法第42條到期，聚集邊境的無證移民暴增，駐紮在南加內陸潘德頓軍營（Camp Pendleton）的約200名海軍陸戰隊員將派往美墨邊境 ，增援聯邦海關與邊境保護局，阻擋大批非法移民 跨越邊界。據稱，調派到美墨邊境協防的士兵已有1500人。

南加內陸的200名海軍陸戰隊員將與來自北卡的350名海軍陸戰隊員會合，支援協防邊境，任務包括數據輸入、倉儲支持，以及作為北方聯合特遣隊提供額外監控等。

美國陸軍發言人繆森（Sonie Munson）中校表示，首批550名軍人預計在12日抵達邊境，其餘950名士兵，包括來自空軍和陸軍的人員，於5月27日至6月5日到達。目前消息，國防部 派兵支援國土安全部，為期90天。因為軍事機密，國防部官員拒絕透露部隊的行動區域，但表示士兵將在邊境沿線協防各個海關和口岸。

美國國防部發言人表示，根據法律，現役軍人不參與非軍事行動，所以調派的士兵們不會直接與邊境移民接觸。

2018年，大約有1100名來自潘德頓軍營的海軍陸戰隊員，曾被部署在美墨邊境，支援邊境巡邏隊攔阻來自中美洲試圖闖入的移民車隊。當時，海軍陸戰隊員執行的任務是協助邊境巡邏隊設立障礙、路障和圍欄。同時部分士兵還擔任醫療工作，以及建立指揮和控制設施，為海關和邊境保護局人員建造臨時住房，並提供個人防護裝備。