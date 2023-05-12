建市107年 蒙市嘉年華歡慶4天

巴恩斯公園10日正在搭建遊樂設施。（記者王若然／攝影）

蒙特利公園市 （Monterey Park）今年建市107年，為了慶祝周年慶，將於11日至14日於巴恩斯公園（Barnes Park）舉辦為期四天的遊樂園嘉年華（Carnival）活動，有旋轉木馬、摩天輪等多種遊樂設施，供民眾遊玩。14日母親節 這天，還有特惠，購買一張票可以贈送一張免費票給媽媽。

嘉年華地點位於巴恩斯公園的大草坪上。四天時間分別是：11日（周四）和12日的下午5時至10時；13日下午1時至晚上11時，14日下午1時至10時。

該活動預售票價為25元，11日蘭利社區中心（400 W Emerson Ave，Lanley Center）可以購得。11日晚活動開啟夜，也可在現場購票，為25元。12至14日的票價分別為30元、35元和25元。為了慶祝母親節，14日凡帶母親一起購票的，購買一張票，母親可免費獲得一張票。購買一張票，所有設施均可無限乘坐。

這些遊樂設施包括摩天輪，旋轉木馬，跳樓機，小型過山車，太空 船等。除了嘉年華，現場還有各種音樂表演。11日從下午5時開始，有拉丁DJ，Mariachi，The Ban DRIVE音樂表演；12日有80年代Video Star；13日有搖滾樂團Brobots的表演。

現場的美食餐車包括冰淇淋車，墨西哥捲餅等。