世華工商婦女協會橙縣分會 熱鬧晚宴賀創會

世華工商婦女協會橙縣分會舉辦成立大會晚宴，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀（第一排右七）、美國聯邦眾議員金映玉(Young Kim)（第一排左六）與世華莊住維總會長（第一排右八）等多位嘉賓出席盛會。（橙僑提供）

世界華人 工商婦女企管協會橙縣 分會日前在爾灣 萬豪酒店（Irvine Marriott Hotel）舉辦成立大會創會晚宴，當天駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀親蒞致詞，除頒發賀狀給張淑華創會會長，並致贈摸彩禮品與祝賀花籃。僑務委員會委員長徐佳青以錄影方式祝賀圓滿成功。

聯邦眾議員金映玉(Young Kim)、爾灣市市長Farrah N. Khan 、副市長Tammy Kim、橙縣縣政委韋格納（Supervisor Don Wagner）、世界華人工商婦女企管協會莊住維總會長、橙縣寶爾博物館董事長施劉秀枝、黎淑瑛名譽總會長、陳玲華副總會長、華航鄭玉麟處長、北美洲台灣商會前總會長吳怡明伉儷、鑽石吧前市長張文彬伉儷、橙僑中心蕭蓓如主任等嘉賓出席致詞，與來自各地超過300位嘉賓，共同見證橙縣分會成立。

紀欽耀處長（左）致詞頒發僑務委員會賀狀給張淑華創會會長。（橙僑提供） 莊住維總會長(中)、張淑華會長(左)致贈紀念品給橙僑中心蕭蓓如主任(右)感謝協輔世華橙縣分會成立。（橙僑提供）

僑務委員會委員長徐佳青在錄影中表示，很榮幸見證世華第81個分會-橙縣分會成立，世華是全球工商婦女重要的聯繫、溝通平台，自成立以來，不論在企業經營、商業交流、公益事業都展現了活力與衝勁。世華橙縣分會成立，促進僑商婦女的經驗交流與建立完善的人際網絡，希望橙縣婦女在世華平台持續努力，共創商機，祝活動圓滿、順利成功。