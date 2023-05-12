母親節將至 LAX海關忙鮮花檢測 就怕病蟲害入侵

看似美麗的鮮花可能藏有危害農業的病毒。（CBP提供）

母親節 將至，數以百萬計的鮮花正從南美、荷蘭、泰國和澳大利亞等地，運抵洛杉磯國際機場 （LAX），機場的聯邦海關和邊境保護局（CBP ）的農業專家正在爭分奪秒檢查所有進口鮮花，確保其沒有可能危害美國農業的病蟲害。

據行業統計，在美國銷售的鮮花中約有80%是進口的，而每年母親節前幾周是一年中最繁忙的季節。數以百萬計的鮮花從厄瓜多爾、哥倫比亞、荷蘭、泰國和澳大利亞運抵洛杉磯。進口鮮花的前三名是玫瑰、鬱金香和石斛（蘭花）。

在2022年母親節的4月4日至5月8日期間，LAX處理超過3600萬朵鮮花，在處理數量上僅次於邁阿密，位居全美第二。 在此期間，CBP農業專家在鮮花運輸中截獲了358種不同種類的害蟲。

CBP洛杉磯實地運營總監Carlos C. Martel表示，鮮花進口由CBP農業專家仔細檢查，這不僅對消費者至關重要，對美國經濟的活力也至關重要。其中一些花可能攜帶害蟲和病菌，這可能對美國農業部門造成數百萬元的損失。

最常見試圖通過這些鮮花潛入美國的昆蟲是蚜科 (Aphids)、西部花薊馬(Frankliniella)、夜蛾科 (Moctuidae)、農蠅科 (Miner Flies) 和葉蟎科 (Tetranychus)。 單一害蟲可能導致美國農業產量和質量損失。

CBP洛杉磯國際機場港口總監Cheryl Davies表示，CBP與花卉行業利益相關者的密切合作，致力於促進這些花卉的進口，同時確保攔截任何跟隨鮮花入境的害蟲以保護美國農業的安全。

CBP建議希望進口花卉、植物材料和其他農產品的人士登錄CBP網站查詢，或致電 (877) 227-5511。 旅行者還應向CBP官員申報在國外獲得的所有物品，以避免民事或刑事處罰，並降低將病蟲害引入美國的風險。

CBP現在提供CBP One移動應用程式，允許旅客請求各種CBP服務，包括農產品檢驗。 CBP One應用程式可Apple Store或Google Play免費下載。