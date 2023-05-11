洛縣民宅枇杷大豐收 大批路人爬牆摘
南加地區今年雨水充沛，水果大豐收，最近一段時間，洛杉磯縣聖蓋博地區的華人城市，各家院子的枇杷都已經成熟，引來不少路人採摘，一些人甚至爬到別人家的牆上摘枇杷。
https://youtu.be/CFTZ3qSuZnQ
視頻來源：記者邵敏
洛縣天普市（Temple City）華人居民Lily表示，雖然今年枇杷大豐收，但感覺沒有往年甜，因為過多的雨水沖淡水果的甜味。 Lily家的院子中有兩棵枇杷樹，果實盛產，家人吃不完，她就邀請朋友來採摘。家中的小狗Coco，也經常調皮地跑到樹底下，偷吃夠得著的枇杷。
附近華人城市的大街小巷，到處可見碩果累累的枇杷樹，有些長在院子中，因為枝繁葉茂爬到牆外，也有些長在人行道上，引來路人順手採摘幾個嚐鮮。Lily說，她有個鄰居，院子中一棵大枇杷樹爬出牆外，果實成熟季節非常顯眼，很多路人都前來採摘，甚至有人帶著梯子爬到牆上摘枇杷。來的人一波又一波，讓主人非常困擾，擔心萬一有人從牆上不小心摔下來，引發醫療事故，自己可能還要因此承擔責任。
Lily表示，採摘枇杷的以華人為主，鄰居幾次報警，但警察表示無法受理案件。鄰居因此在牆外寫了一塊牌子：枇杷5元一斤。本以為明示收費應該就不會有人再採摘，沒想到來得人更多，也沒人留下一分錢。 Lily敘述，迫於無奈，鄰居最後不得不鋸掉整棵枇杷樹，避免繼續遭到騷擾。
根據加州法律，在自家圍牆或柵欄內種植的果實屬於私人財產，但果樹如果長到牆外，法律上並沒有規定外人不能採摘。不過根據Lily提供的照片，路人膽大妄為，爬到屋主牆上採摘枇杷，這樣的行為已經屬於違法，可以按照偷竊罪處理。
儘管枇杷在洛縣居民家中非常普遍，但當地超市卻少有出售，一些華人猜測，成熟的枇杷容易碰傷，顏色變黑後賣相難看，或許這是商家不出售的原因之一。也有人認為，除了華裔外的其他族裔居民，很多人不喜歡吃枇杷，儘管家中樹上結滿果實，但也任其腐爛，有些人則將結滿枇杷的果樹當作景觀欣賞。
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