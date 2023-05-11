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亞裔演員脫口秀 媽媽們可免費入場

洛杉磯訊
亞裔喜劇演員團體「Crazy Woke Asians」將於5月14日晚間，在聖塔蒙尼卡劇院(Santa Monica Playhouse)推出第二屆「Kung Pow脫口秀嘉年華。（華埠服務中心提供）
亞裔喜劇演員團體「Crazy Woke Asians」將於5月14日晚間，在聖塔蒙尼卡劇院(Santa Monica Playhouse)推出第二屆「Kung Pow脫口秀嘉年華。（華埠服務中心提供）

亞裔喜劇演員團體「Crazy Woke Asians」將於5月14日晚間，在聖塔蒙尼卡劇院(Santa Monica Playhouse)推出第二屆「Kung Pow脫口秀嘉年華(Kung Pow Comedy Festival)」。為支持5月份亞太裔傳統月及心理健康推廣月，當日票房收入將全額捐予華埠服務中心(Chinatown Service Center)及Seniors Fight Back兩間亞裔非營利組織。當日所有母親並可免費入場欣賞表演。

Crazy Woke Asians (CWA) 是由超過25位亞裔喜劇演員共同組成的表演團體，透過幽默的單口喜劇和線上演出，逐漸在美國喜劇圈嶄露頭角，民眾可在HBO、Netflix、Ｅ！以及美國達人秀等頻道看到他們的身影。該團體曾在紐約百老匯受邀演出，並榮獲亞洲文化與媒體聯盟(Asian Culture and Media Alliance)卓越表演藝術獎肯定。CWA特別規畫於母親節當晚做為脫口秀嘉年華首場，希望透過他們的熱情與創意，帶給觀眾與媽媽們充滿歡笑的夜晚。

此外，為支持亞裔族群及推廣心理健康，CWA將捐出此次演出收入給華埠服務中心和Seniors Fight Back兩間非營利組織。Seniors Fight Back是由一群志工於2021年組成的團體，致力於推廣反亞裔仇恨，並由長期在各城市舉辦防身術課程及相關推廣，目前已累積超過000名參與民眾。

活動地點：聖塔蒙尼卡劇場地址：1211 Fourth St, Santa Monica, CA 90401；劇院對面設有停車場，前90分鐘免費，或路邊停車。活動流程是晚上6時：華埠服務中心－心理諮商團隊講座；6時30分： Seniors Fight Back －簡易防身術；7時首場表演；8時第二場表演；8時30分 第三場表演

購票資訊：http://www.crazywokeasians.com。歡迎媽媽們提前電郵至[email protected]，保留入場資格，以免門票售罄。

亞裔 華埠 心理健康

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