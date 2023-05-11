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洛縣教師節 向教育工作者致敬

記者丁曙／綜合報導
洛杉磯縣年度教師Jason Torres-Rangel受到副總統賀錦麗接見，兩人一起玩自拍畫面溫馨。（LACOE）
洛杉磯縣年度教師Jason Torres-Rangel受到副總統賀錦麗接見，兩人一起玩自拍畫面溫馨。（LACOE）

洛杉磯教育局（LACOE）和教育委員會，與州長和州議會日前宣布， 5月10日（周三）為洛杉磯縣教師節（Day of the Teacher），向全體教師和教育工作者致敬，感謝他們在教導下一代和落實洛縣教育局主旨發揮的重要作用。

洛杉磯縣教育委員會今年4月18日通過決議案，將5月10日設定為洛杉磯縣教師節（Day of the Teacher），表彰洛杉磯縣和加州的教育工作者們，向學生傳授了對社會文化多樣性的欣賞、對學習的熱愛以及追求富有成效的生活的技能。

加州教師協會（CTA）將2023 年教師節的主題，定為「加州教育工作者：播下種子，啟發學生和未來的教育工作者」。該主題表彰教育工作者在全州學校與學生開展的非凡工作，以及他們在培養和指導下一代的重要作用。

洛杉磯縣教育局長Debra Duardo博士指出，表彰洛杉磯縣的教育工作者，感謝他們在教書育人方面發揮的重要作用。洛杉磯縣教育委員會已宣布5月份是教師節、教師感謝周、全國學校護士日和學校員工周。這些表彰活動提供機會，來慶祝洛杉磯縣的教師、護士和學校員工，他們豐富了 200多萬名學生的生活。

Jason Torres-Rangel 是2022-2023年洛杉磯縣年度教師之一，他還被授予 2023 年加州年度教師的榮譽，並且是全國年度教師的候選人，受到來訪的美國副總統賀錦麗的接見，兩人還一起玩自拍，畫面溫馨。

教育局 洛杉磯 加州

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