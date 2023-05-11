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走線人非法打工 月薪頂多3000元

記者陳開、子為、張庭瑜／洛杉磯報導
走線人們聚集在丁胖子廣場交談。（世說新聞團隊拍攝）
走線人們聚集在丁胖子廣場交談。（世說新聞團隊拍攝）

不少人對美國的幻想源自抖音（中國的TikTok）視頻，一些抖音博主為了賺流量，會吹噓偷渡到美國後，就能過上衣食無憂的生活，甚至可以年入百萬，絲毫不提現實的艱辛。以當前薪水條件，走線人月薪頂多3000元。

根據職介所陳老闆的講述，許多走線人到美國後，會因現實與理想的巨大落差而後悔。

一對曾在中國擔任醫師的54歲夫婦，二人在中國月收入兩萬多人民幣，約3000美元，在中國已算中產。但這對夫婦也被自媒體誘惑，冒著生命危險，走線進入美國。因為沒有身分，二人只能從事低端工作，生活上的落差，讓兩人很快選擇買機票回國。

陳老闆指出，走線人到洛杉磯後，暫時無需擔心生存問題。許多公益機構和熱心社團會定期向他們提供幫助，洛縣政府部門也會到訪派發食物，包括蔬菜、肉、堅果等。不過，走線人的生活狀況談不上好，找工作不如想像中順利，還要拮据地住在五六人間裡。

陳老闆介紹，目前走線人在洛杉磯的月薪在2700到3000元左右，多從事餐館後廚、按摩及建築小工等。但因為人數激增，願意雇無證移民的老闆也有限，目前走線人很難找到工作。陳老闆回憶，疫情期間，3500元的工作沒人願幹，現在則是2700元的工作都供不應求。此外，許多走線人在中國的工作經驗，都不適用於美國職場。

洛杉磯 抖音 疫情

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