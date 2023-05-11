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賈斯康具警察背景 洛縣司法界爭議人物

記者丁曙／洛杉磯報導
洛杉磯地區最具爭議性的檢察長賈斯康。（Gettyimages）
洛杉磯地區最具爭議性的檢察長賈斯康。（Gettyimages）

喬治·賈斯康（George Gascón）是第43屆洛杉磯縣檢察長，2020年12月7日宣誓就職，出任美國最大的地方檢察署首長，同時也成為該縣司法界最具爭議性的人物。

賈斯康1954年3月12日出生於古巴首都哈瓦那，13歲時隨父母移居美國加州。18歲從Bell高中畢業後入伍美國陸軍，退役後在長堤加州州立大學（CSULB）獲得歷史學士學位，後來又在西州法學院（Western State College of Law）獲得法律學位。

賈斯康的職業生涯始於洛杉磯，最初加入洛市警局（LAPD）擔任巡警，一路晉升至助理警長，後來調任亞利桑納州Mesa市警長。2009年，時任舊金山市長紐森任命賈斯康為舊金山警長。2011年，時任舊金山檢察長賀錦麗（Kamala Harris）當選加州檢察長，紐森任命賈斯康接任舊金山檢察長。在2011年至2019年期間，他一直擔任舊金山地區檢察長。

2020年，賈斯康出人意料返回洛杉磯競選洛縣檢察長，並在州長紐森和時任洛杉磯市長賈西堤的背書下成功當選，他也因此成為美國第一個具有警察局長背景的地區檢察長。

但是，由於賈斯康的進步派政策被認為輕縱罪犯，導致犯罪率急升及治安惡化。在洛縣檢察長首任內，選民兩度發起罷免賈斯康連動，但因聯署簽名不足功虧一簣。在黨籍註冊上，賈斯康登記為民主黨（Democratic Party）。

舊金山 洛杉磯 加州

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