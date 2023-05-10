台灣旅館業公會 研討疫情解封後發展
南加州台灣旅館業同業公會日前舉行一年一度的春季研討會。研討會主旨是為了因應疫情解封後的旅館業發展最新趨勢，並提供實用的知識和技能。該會首位女會長張郁芬帶領與會者探討兩大主題：「2023年加州旅館及房地產市場更新」和「永續性綠能飯店」。
當天，與會者並有機會參觀和體驗展場內的頂級跑車和經典古董名車。
張郁芬指出，疫情後，公會希望能以此次活動吸引更多年輕世代加入，因此在名車俱樂部舉行，讓講座更具趣味性。她致辭時強調旅館業要跟上新趨勢，並推廣永續綠能酒店的觀念。全球越來越多業者致力於綠色環保旅行，因此公會希望率先反思和改變，推廣會員如何建立零廢棄項目、解決廢棄物問題、回收廢料，並重新加以利用等永續發展的概念。她希望從珍惜地球資源開始做起，讓旅館業蓬勃發展，進入新的里程碑。
包括南加州台灣旅館業同業公會的北美洲台灣旅館公會聯合總會，近日舉辦了一場旅館經營講座，吸引眾多業者參加。南加州台灣旅館業同業公會理事長許清松，分享了自己在疫情期間的經驗，他表示在經營低迷期間，他不計成本地留下一些優質員工，並視其為事業夥伴。如今在旅遊業回春之際，卻面臨勞力短缺問題，但員工們願意在加薪之下共體時艱。他建議善待老員工，提高獎勵金，仍不失為暫度難關的良方。
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