台灣旅館業公會 研討疫情解封後發展

台灣旅館業同業公會舉行春季研討會，僑務諮詢委員林翠雲(左起)、旅館公會前會長范約瑟、旅館公會現任會長張郁芬、橙縣華僑文教中心主任蕭蓓如、旅館公會理事長許清松、旅館公會前會長邱垂煌等人出席。(南加州台灣旅館業同業公會提供)

南加州 台灣旅館 業同業公會日前舉行一年一度的春季研討會。研討會主旨是為了因應疫情 解封後的旅館業發展最新趨勢，並提供實用的知識和技能。該會首位女會長張郁芬帶領與會者探討兩大主題：「2023年加州旅館及房地產市場更新」和「永續性綠能飯店」。

當天，與會者並有機會參觀和體驗展場內的頂級跑車和經典古董名車。

張郁芬指出，疫情後，公會希望能以此次活動吸引更多年輕世代加入，因此在名車俱樂部舉行，讓講座更具趣味性。她致辭時強調旅館業要跟上新趨勢，並推廣永續綠能酒店的觀念。全球越來越多業者致力於綠色環保旅行，因此公會希望率先反思和改變，推廣會員如何建立零廢棄項目、解決廢棄物問題、回收廢料，並重新加以利用等永續發展的概念。她希望從珍惜地球資源開始做起，讓旅館業蓬勃發展，進入新的里程碑。