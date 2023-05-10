京奧開幕名導 于大雪來美教舞

舞蹈家于大雪訪美。（記者王若然／攝影）

日前，南加州聖安東尼山學院（MT. SAN ANTONIO COLLEGE）舞蹈課迎來一位來自中國大陸的舞蹈老師，他為學生們上了一節生動的蒙古舞蹈課，讓同學們感受到獨具魅力的東方藝術。而這位舞蹈老師來頭不小，他是中國著名的舞蹈家于大雪。

說起2008年北京奧運 會開幕式上的舞蹈表演，磅礡大氣，美輪美奐，讓中外觀眾印象深刻，那場就是于大雪的作品。他擔任當時開幕式舞蹈表演的編舞和執行導演 ，並獲得北京奧組委頒發「奧運工作新進共組者獎」。他的其他成就還很多，包括擔任中國中央芭蕾舞團編劇、總導演等，編排過大型中國童話舞劇「九色鹿」，大型當代舞劇「匆匆那年」等。

于大雪的耀眼成就雖多，但讓他成為獨特舞蹈人，是積極促進中美舞蹈文化交流。他受訪時，回憶2015年第一次踏上美國舞蹈考察之旅，在對美國舞蹈現狀不了解的情況下，隻身跑遍美國各大知名舞蹈教室，觀察美國老師授課方式，了解美國青少年舞蹈比賽機制，當時他暗暗訂下計畫，要將中國東方舞蹈文化帶到美國主流社會，在交流中實現成長。

于大雪當時已在中國大陸成立國際青少年舞蹈大師課（Dance Master Class），在那次美國考察之旅後，他決定將該舞蹈教學機構轉型，走向國際。他將美國舞蹈大師請到國內，為小朋友、青少年授課、培訓，學員學成後，再帶這些孩子來美國參加主流舞蹈比賽。目前成績斐然，學員獲獎無數，包括「Nuvo Breakout Artist」，並在有20年歷史的NUVO Dance Convention上獲得「Best NU Group」第一名，和特別獎等國際級權威獎項。

除了致力於將東方藝術帶到美國主流社會，帶領青少年通過比賽獲得成長，于大雪還是首都師範大學的副教授和碩士生導師。「做一個好教師」是刻在他DNA裡的。