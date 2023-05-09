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洛杉磯知名購物中心爆大規模鬥毆 目擊者大喊「警察在哪？」

洛杉磯訊
洛杉磯購物中心The Grove，5月7日發生大規模鬥毆事件。（圖片來源：目擊者提供）
洛杉磯購物中心The Grove，5月7日發生大規模鬥毆事件。（圖片來源：目擊者提供）

洛杉磯知名大型購物中心The Grove的街道 ，5月7日周日發生一起大規模鬥毆事件。民眾用手機拍攝了當時打鬥的畫面，場面一度十分混亂。

根據洛杉磯市警察局（LAPD）的消息，這起事件發生在7日下午3時30分左右，地點位於The Grove Drive 189號。

視頻畫面顯示，這個大型戶外購物中心的一條街道上，大約有六人或更多人在打架。年輕人相互追逐打鬥，混亂的場面蔓延到附近人行道上，一名保安朝著人群走去，隨著打鬥繼續，兩名保安站在鬥毆人群外圍。

從視頻畫面中可以看到，一名男子試圖離開鬥毆時，他的襯衫被撕掉了，結果又回到衝突中間。幾個人一起拳打腳踢，不清楚他們是想傷害這名男子，還是想幫助他。一名目睹鬥毆事件的女子大聲喊叫，警察在哪裡？安全在哪裡？

目前尚不清楚是什麼導致了這場鬥毆，也不清楚打鬥事件持續多長時間。洛杉磯警方稱，警員抵達The Grove購物中心，並護送所有當事人上車。當局沒有表明是否逮捕任何人，也沒有提供進一步的細節。

The Grove是一個佔地57萬5000 平方呎的露天零售和娛樂中心，毗鄰位於第3街和Fairfax大道的農夫市場，該地區通常擠滿購物者、電影觀眾和享受戶外空間的人們，是洛杉磯一處知名大型購物中心。

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