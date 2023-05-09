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新絲路中國國際少兒模特大賽 洛杉磯5月28日總決賽

洛杉磯訊
第19屆「新絲路中國國際少兒模特大賽 」，洛杉磯賽區啟動。（讀者提供）
第19屆「新絲路中國國際少兒模特大賽 」，洛杉磯賽區啟動。（讀者提供）

2023年第19屆新絲路中國國際少兒模特大賽，洛杉磯賽區近日在Gensbox鐖瑛創新工場啓動，近百名政商、僑界、電影界、時尚界、藝術教育界、傳媒界等嘉賓齊聚。

這項大賽主辦機構中美華人戲劇聯盟創始人楊洋、KSL Studio創始人Katrina Yu，以及中美華人戲劇聯盟執行總監郎維冰、宣傳總監何金明Jimmy Hope、著名女高音歌唱家崔楠、KSL Studio一眾星級導師李孟、Jing Wan、Vicki Xu、 Sue Han等人出席。 KSL Studio也是新絲路唯一指定的賽前培訓機構，由著名主持人楊洋及女高音歌唱家崔楠主持。

新絲路集團副總裁汪桂花特別為洛杉磯賽區送上祝福視頻。新絲路中國國際少兒模特大賽，去年首次跨越太平洋登陸全美，美國總賽區由新絲路產業集團，美國舞蹈家協會，美國J.I.A. 國際文化傳媒集團主辦，為喜歡走台步的小模特們圓天橋之夢。

本屆大賽3月底開放報名以來，短短一個月內，已經報名近百人，更有來自舊金山、西雅圖、聖地牙哥、加拿大和新西蘭的選手。選手們海選晉級後將直通總決賽，總決賽將於5月28日在聖蓋博喜來登大酒店隆重舉行。最終選出的小超模將於8月赴中國廣州集結，一展海外優秀少兒模特的風采。

本屆海選評審有總政歌舞團著名舞蹈表演藝術家李天翔，英國國際教師協會（IDTA）認證拉丁舞教師CC Chen，著名歌劇演員Matthew Acuff，音樂人上海模特大賽十大模特艾克拜爾，第23屆世界模特小姐大賽中國區總冠軍李孟，新西蘭知名自媒體博主，抖音平台坐擁近百萬粉絲的Alex Cameron Fraser。

出席發布會的嘉賓，還有亞凱迪亞市議員王愛琳、資深電影工作者穆曉橙、好萊塢知名華裔導演孫耀寧、Professional Dancer Tony Saddul、美國南加州華人社團聯合會共同主席團主席林連連、南加州美中經貿文化藝術聯合會會長孫偉、美中經濟文化藝術促進會會長Eddie Chen、洛杉磯亞洲電影大獎宣傳負責人Fancy Du、兩屆中美電影節金天使獎獲得者石譚軒、Learning Tree教育集團的Owner/Founder Connie Sun、Irvine Ugrow Educationg爾灣優格教育Eve Xu校長、華美銀行跨境商業銀行Senior Vice President Alice Gao。

參賽的小選手們。（讀者提供）
參賽的小選手們。（讀者提供）

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