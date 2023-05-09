中國當紅男星王一博抵洛杉磯 數百粉絲接機 場面瘋狂

當王一博口罩遮面從航站樓走出來時，現場數百名粉絲高呼他的名字，場面壯觀。（圖片來源：受訪人提供）

中國當紅男星王一博7日落地洛杉磯，數百名華人粉絲齊聚洛杉磯國際機場 的布萊利（Tom Bradley）航站樓，場面十分壯觀。當天不僅有許多從外州趕來接機的粉絲，更有來自外國的粉絲。

視頻來源：讀者 記者趙健/後製

中國當紅男星王一博乘坐的航班於７日中午12時左右落地，但一些粉絲早晨7時多就抵達機場等候。現場不僅有南加州 本地的粉絲，還有專程從紐約、波士頓、西雅圖、華盛頓等地趕來的外州粉絲，甚至還有加拿大的粉絲到場支持。有粉絲表示，一想到馬上就能見到偶像，許多人前一晚都睡不著覺，心情非常激動。

現場粉絲說：「我今天離他不到2呎！太激動了，本人又白又瘦。」（圖片來源：受訪人提供）

中午1時左右，王一博口罩遮面從航站樓走出來，現場數百名粉絲高呼他的名字，整個航站樓的大廳人聲鼎沸，熱鬧非凡。粉絲們一邊歡呼，一邊高舉手機拍攝偶像的一舉一動，還有的粉絲在見到偶像後淚流滿面。

現場粉絲表示，不敢相信他們竟然真的見到王一博了，感覺不可思議，太激動了！

由王一博主演的中國劇情片「長空之王」，正在北美各大影院熱映，該片講述中國解放軍空軍試飛員的故事，是一部大製作影片。雖然新片正在熱映，不過，王一博此行不是為了電影宣傳，而是以奢侈品牌香奈兒全球大使的身分 趕來參加品牌活動。抵達洛杉磯後，王一博立刻前往香奈兒位於比佛利山 （Beverly Hills）羅迪歐大道上的旗艦店。該店是目前美國最大的香奈兒專賣店。