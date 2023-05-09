印太研究中心講座 談台灣新聞倫理

印太研究中心三位成員。（本報記者／攝影）

印太研究中心和洛杉磯 三民主義大同盟於5月5日在蒙特利公園市 舉辦「台灣新聞倫理與政經現況」座談會，邀請台灣文化大學新聞系老師湯健明講述科技在新聞發展史上的應用。

湯健明提到自己開始當記者的年代只有錄影帶，記得1979年中美建交、台美斷交時，他採訪鄧小平來美訪問台美人遊行示威，那時候現場採訪完成後，就要坐飛機去紐約的CBS大樓剪錄影帶，才能送出即時新聞。但隨著科技的發展，網路功能日益強大，當下新聞傳送的速度非常之快。但也由於網絡消息來源魚龍混雜，人人都可以當「記者」，許多消息很難去證實真假。

主講人湯健明先生。（本報記者／攝影）

在當今，人工智能 尤其是ChatGPT此類工具的發展，讓許多人找到了「捷徑」，湯健明說，許多學生甚至用ChatGPT寫論文，但是他認為，雖然人工智能強大，但是終究不具備人類的創造和思考的能力，許多行業是需要創造性的。

對於新聞倫理，湯健明還指出，新聞的理論和實踐之間往往存在偏差，比如説一條新聞，該怎麼採訪怎麼去寫，往往會有意想不到的情況發生，這時候就需要考驗一個記者的判斷力和經驗，自己在講課時也特別注意二者的結合。

湯健明還談到了台灣目前的新聞現狀，也就是「政治凌駕於新聞媒體之上」。他指出，對於任何民主國家而言，新聞都應該是自由的，記得馬英九總統時期，強調「黨政軍要退出媒體」。

印太研究中心智庫基金會創辦人兼總裁陳貴東、媒體首席執行長江啓光，座談會由洛杉磯三民主義大同盟祕書長楊賢怡先生主持。