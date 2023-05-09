北美洲文苑文學獎開跑 南加作協鼓勵華人創作 發掘優秀作品

北美華人寫作協會舉辦36周年慶活動，成員歡聚一堂留影紀念，這些熱愛寫作的成員對北美華人寫作圈貢獻良多。（記者張庭瑜／攝影）

北美南加州華人 寫作協會舉辦第二屆「北美洲文苑文學獎」徵文比賽，除了鼓勵華人創作，發掘優秀作品。協會會長王美也表示，通過媒體的宣傳效果，可以更好地展示華人的創作才華和文化特色，並希望通過這個活動吸引更多喜歡寫作的人參與到未來協會的活動。

王美指出，現今許多人都在網絡上閱讀電子書和電子報，但她認為媒體的方式與閱讀並沒有改變。她認為閱讀不僅是獲取知識，並可傳遞思想、引發分享。因此，她鼓勵年輕人通過寫作表達自己的故事，並通過演講與他人分享。王美還提到，父母可以影響孩子的愛好，而通過書寫和分享，人們可以抒發情感並進入到特別的時刻。她鼓勵人們留下自己的作品，並與他人分享。

此外，她認為愛書之人會有一種書香氣，這會吸引同類。她還認為送書是傳遞愛心和關懷的方式，可以讓書的生命延續，同時也可以傳播修理書的知識。

副會長嚴筱意建議寫作初學者，不要一開始就寫太長的篇幅，而是從小處著手。如果擅長講故事，可以嘗試寫小說 ，但是如果從小品文開始，要避免過度描述，重點在於抓住故事中的細節和情感。此外，不論是小說還是散文，也要在其中加入自己的情感和心情。對於小說來說，要注意起承轉合和不要放太多的人物和故事枝節，仍需抓住重點。

前總會會長吳宗錦表示，現在各類媒體太多，大家都看手機 ，很少再看紙媒，甚至有些人連看報紙的習慣都沒有了，這是不好的狀況。因此，作為協會的人，要盡量倡導大家多寫多看，從孩子小時就要鼓勵他們閱讀紙質期刊，養成閱讀習慣。不要讓手機終端佔據所有時間，影響到自己的獨立思考能力和表達能力。

王美談起未來協會的發展表示，未來協會希望繼續舉辦徵文比賽鼓勵華人創作，並挖掘優秀作品。她舉例說，在世界日報47周年時，協會除了刊登廣告，也打出「你的故事最精彩，請你跟我們一起把它寫下來」標語，邀請大家分享自己的精彩故事，希望這樣的活動可以吸引更多人參與。