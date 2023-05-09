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北美洲文苑文學獎開跑 徵文10月底截止 獎金最高可達2千元

記者張庭瑜／洛杉磯綜合報導
嚴筱意講解本年度徵文比賽規則，並鼓勵民眾踴躍投稿。（記者張庭瑜／攝影）
嚴筱意講解本年度徵文比賽規則，並鼓勵民眾踴躍投稿。（記者張庭瑜／攝影）

由北美洲華文作家協會總會、北美南加州華人寫作協會和洛杉磯世界日報合辦的第二屆「北美洲文苑文學獎」徵文比賽，除了希望拓展海外華文教育，激勵北美洲文學創作，也希望可以發掘優秀的中文作品，並促進文學藝術交流，而今年更是別出心裁新增小品文組別。

北美南加州華人寫作協會副會長嚴筱意表示，兩年前舉辦第一屆文學獎時，僅是想試試水溫，結果卻遠超預期。她說，作為寫作協會，會員們自然喜歡寫作，並分享自己或身邊人的故事。因此，成員們發想「為什麼不鼓勵更多人進一步提高寫作水平呢？」，而這也是舉辦文學獎的初衷。第一屆文學獎的比賽類別僅有小說和散文，今年新增小品文，恰好對應合辦單位世界日報報紙的三種文體。

本次徵文主題不限，可涵蓋任何主題和地區，但必須包含北美洲元素。所有作品必須為投稿者原創，禁止抄襲和使用 AI 機器人生成的文字。如發現上述行為，將取消參賽、得獎資格，並追回獎金，依法追究責任。

本次活動分為短篇小說組、散文組和小品文組，每組分別設立首、二、三等獎和多項佳作，詳細獎項設置及獎金如下：

短篇小說組：字數8000至1萬6000字以內，首獎一名，獎金2000元，二獎一名，獎金1000元，三獎一名，獎金800元，多項佳作，每篇獎金500元。

散文組：字數2000至4000字以內，首獎一名，獎金1000元，二獎一名，獎金500元，三獎名，獎金300元，多項佳作，每篇獎金200元。

小品文組：字數1000字以內，首獎一名，獎金500元，二獎名，獎金300元，三獎一名，獎金200元，多項佳作，每篇獎金100元。

所有投稿作品需在2023年10月1日至10月31日之間，以電子郵件形式投稿至[email protected]，並使用正體中文書寫，14號新細明體字體格式。投稿時，請不要在文章上註明作者姓名，或任何可以辨識身份的符號。在稿件首頁右上角，請註明投稿作品類別、字數以及獎項類別。同時，需提交一頁獨立包括作者的真實姓名、聯絡地址、電子郵件地址、聯絡電話和200字作者簡歷。

報名參賽者也須注意以下事項：前三名得獎作品將在《北美洲文苑》雜誌及《世界日報》刊登，不會另行支付稿酬。參賽作品必須為未曾在任何報章雜誌、網路、部落格等媒體公開展示過的創作作品。同一人只能以一篇作品參加一個項目，否則將取消資格。上一屆各組前三名得獎者不得再參加此屆比賽（佳作除外）。如果評審認為作品未達到得獎文學標準，該獎項從缺。

公布日期：預定為2024年2月公布得獎名單。

頒獎日期：預定 2024年5月，時間地點另外擇期通知。

北美洲文學獎是由北美洲華文作家協會主辦的文學比賽活動，旨在鼓勵更多人投身於文學創作，提高寫作水平。若民眾願意贊助這個活動，可寄送捐款支票給協會，支票抬頭為NACWA，地址1188 S. Second Ave., Arcadia CA 91006，請在支票上註明：2023-2024北美洲文苑文學獎。NACWA的稅務編號（TAX ID）為81-1750061。

支票 小說 世界日報

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