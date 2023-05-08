中華高校聯盟慶母親節 賞亞裔傳統舞蹈

南加中華高校校友會會長孫淑婷（右四）、總導演孫曉璐（右三）、聯盟秘書長李姍（右二）和贊助商舉辦母親節活動。（記者張宏／攝影）

南加 中華高校校友會聯盟劇場 ，6日在羅斯密市的西來大學舉辦母親節 慶祝會，到場的母親們不僅獲得免費的玫瑰花還能欣賞亞洲各個國家傳統舞蹈和節目，度過愉快的節日。

西來大學禮堂6日下午熱鬧非常，現場裝飾著個粉色背景，每個進門的女性都會獲得一朵玫瑰花，來自南加各地的華人通過觀看演出來度過一個熱鬧非凡的母親節。

主辦方南加高校聯盟2023會長孫淑婷表示，高校聯盟的母親節慶祝活動已舉行兩屆，今年在往年基礎上進行升級。之所以稱為聯盟劇場，其實有試驗性和先鋒性的涵義，今年進一步擴展主題，增加新的形式。配合五月的亞太裔傳統月，很多節目設計都是基於亞太月和母親節的雙主題，特別是增加韓裔和印度裔傳統舞蹈。同時增加一些語言類節目，豐富舞台節目類型。

她表示，這次活動能順利舉辦要感謝這次活動組委會，還有全體義工及承辦活動的兩家校友會，他們是武漢大學南加校友會和西安電子科技大學南加校友會。現場贊助商準備了五顏六色的玫瑰花送給當場的每一個女性，感謝女性對家庭社會的付出。

活動總導演孫曉璐表示，這次聯盟劇場是母親節亞太版，也可以說是高校聯盟校友會第一次以這種形式演出。除了常規性的歌曲，舞蹈，還增加語言和小品類的節目、脫口秀節目等，以此來豐富舞台。希望通過這一次舞台方式體現出對母親節，對亞太傳統月的一份溫情和溫暖。