南加華人作協、世報合辦「書香滿堂」捐書600本

民眾認真挑選心愛書籍，並自備提袋。（記者張庭瑜╱攝影）

北美南加州華人 寫作協會為慶祝創會36周年，5月7日(周日) 與洛杉磯世界日報合辦「書香滿堂」、「北美洲文苑新書發表會」、「第二屆北美洲文苑文學獎徵文比賽辦法」等多項活動，吸引約百位民眾共襄盛舉、捐書更是超過600本。

北美南加 州華人寫作協會總會會長蓬丹、前總會會長吳宗錦、會長王美、副會長嚴筱意、洛杉磯世界日報社長于趾琴等人出席活動。

不少民眾駕車約一小時遠道前來參加活動，現場氣氛熱鬧活潑，參與者自備手提袋並踴躍挑選書籍。主辦方並為參與者準備了精彩的抽獎活動，知名作家徐永泰和莫大軍，慷慨捐贈了自己的著作，作為抽獎禮物，讓活動生色不少。

王美介紹了已故知名作家戴鴻超的新書「百分之五最幸運的人」，她指出，該書紀錄記錄戴鴻超在中國大陸、香港、台灣和美國等地的生活經歷，和學術研究成果。她一直非常尊敬戴鴻超，認為他是很值得學習的長者，他的著作也是一本勉勵讀物，鼓舞年輕人向上發展。戴鴻超過去曾編譯過《毛澤東私人醫生回憶錄》的知名著作，雖然他去年因癌症去世，但他在抗癌戰鬥中一直保持著樂觀態度，是值得尊敬的抗癌鬥士。王美在推薦這本書的同時，也向戴教授致以最高敬意。

北美南加州華人寫作協會會長王美向大家介紹戴鴻超的遺作，希望藉由活動能夠鼓勵更多人重新拾起書籍，恢復閱讀習慣。（記者張庭瑜╱攝影）

于趾琴表示，當天的書香滿堂活動不僅讓舊書重獲新生，更讓每本書帶給不同讀者不同的閱讀體驗與啟發。她也在活動中找到三本書，包括米其林廚主廚江振誠的著作、經營策略書以及勵志和心靈健康書籍。她感謝華人寫作協會在過去兩年為籌辦活動而努力，並預祝徵文活動成功。

洛杉磯世界日報社長于趾琴表示，書香滿堂活動讓舊書重獲新生，也讓不同讀者得到不同的閱讀體驗和啟發。（記者張庭瑜╱攝影）

王美表示，當天的活動不僅僅是為了慶祝協會成立，更是為了鼓勵人們多讀書、多寫作，並分享自己的經驗和成果。她希望通過這樣的活動，為更多人帶來關愛和幫助。

所有來賓一起拍合照，每人手提自己喜愛的書籍。（記者張庭瑜/攝影）

嚴筱意當天發布北美洲文苑文學獎徵文活動比賽辦法，呼籲任何有興趣的民眾投稿。她表示，北美洲文苑文學獎旨在推動華裔文學的發展和傳承，並鼓勵更多人關注和參與華裔文學的創作和推廣。她強調，此次比賽開放給所有華裔作者參加，只要是華人且作品含有北美洲元素，都可以參加比賽。投稿作品的類型則是小說、散文、小品文三類，將分別評比。

當天，北美南加州華人寫作協會的期刊「文苑」也出版販售。