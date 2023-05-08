兩個原因 墨式速食店Chipotle執行長：加州經商變難

Chipotle執行長：加州經商越來越難。（路透）

彭博社指出，加州 雖然是科技業的重鎮，但是其他行業的老闆卻經常抱怨加州的生意很難做，法規多、稅率高，還有勞工 運動。最新一例是墨式速食店Chipotle的執行長尼科爾（Brian Niccol），他在接受彭博電視的訪問時指出，他們當然很想在人口眾多的加州繼續增加分店，但是加州的經商環境迫使他們放慢腳步。

尼科爾出席洛杉磯 Milken Institute Global Conference，與其他參加者一樣的擔憂是，銀行危機、衰退陰影也是他的擔憂之一，但對於加州的經商環境，尼科爾也有看法。他認為加州的經商環境變得越難，而不是更便利，在其他很多地方開店，比加州容易。

Chipotle五年前曾經看好加州市場，一度計畫將總部由科羅拉多州丹佛市搬到橙縣新港灘（Newport Beach）。雖然Chipotle現在仍希望增加加州分店至400家以上。不過，包括勞資關係緊張在內的因素，也讓員工招聘難度增加。

Chipotle也是加州FAST Recovery Act的反對者之一，該法要求快餐與餐飲業者提高雇員薪資、改善工作條件，駁回該法的公投定於2024年11月舉行。