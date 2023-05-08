橙縣約巴林達冒險公園免門票 夏日好去處 遊樂設施豐

園內包含滑水道、噴水池、空中滑索、威夫球場、堡壘、假山、樹屋等豐富多彩的遊樂設施。（受訪者提供）

經過一年多的整修和擴建，橙縣約巴林達市冒險樂園 （Adventure Playground）已於4月22日重新開放。南加州 地區的家長們又多了一個可以帶孩子遊玩的好去處，這裡不僅遊樂設施豐富，而且不收門票。

佔地約2.5英畝的約巴林達市冒險樂園的翻新及擴建工程，2021年9月啟動，耗資720萬美元。重新開放的冒險樂園分為北部和南部兩個區域，設有多種豐富多彩的遊樂設施，包括滑水道、噴水池、空中滑索、威浮（wiffleball）球場、堡壘、假山、樹屋等，同時還設有遮陽棚、衛生間等便利設施。

耗資720萬美元翻新擴建的約巴林達市冒險樂園現已向公眾開放。（受訪者提供）

參與過冒險樂園翻新擴建項目的約巴林達市議員黃錦蘭（Janice Lim）表示，自1983年首次開業以來，冒險樂園不僅豐富了孩子們的課外活動，還提供了夏令營的機會。這裡是一個獨特的場地，為孩子們提供了一個自由遊玩的開放空間。在這裡，他們可以發揮想像力，創造新的遊戲和玩耍方式。

冒險樂園開業的第一天，張女士便帶著孩子們前往遊玩。她表示，樂園中有很多獨特的遊樂設施，例如孩子們可以爬上樹屋、穿越吊橋、探險冒險，還可以玩水滑梯、噴水池等。她和孩子們在這裡度過了非常愉快的一天，並已計劃好再去一次。不過，張女士提醒，最受歡迎的滑水道有身高限制（高於48吋），建議家長們在前往公園前，最好先查看公園的規定和注意事項，以確保孩子們安全順利地玩耍。

根據約巴林達市網站信息，冒險樂園在春季（三月中旬至六月中旬）的開放時間為上午10時至7時，滑水道只有周末中午12時至下午5時開放，平日不開放。夏季（六月中旬至八月下旬）開放時間略有不同，詳情可查詢約巴林達市網站信息。