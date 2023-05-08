洛城新語／遇到零元購 是否見義勇為？

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近年來加州 司法環境的鬆懈，導致「零元購」不斷發生。網路上有不少紀錄犯案過程的視頻：這些歹徒光天化日之下前往店內搶劫，之後大搖大擺走出店，根本沒人阻攔，就像不用付錢地購物，俗稱「零元購」。面對這類犯罪，民眾痛恨得咬牙切齒，然而最近兩名商店經理，因出店追回零元購的推車而被辭退，引發網友熱議。怎麼見義勇為，為店家著想的經理反被開除了？

這件事發生在上個月，在加州中南部貝克斯菲（Bakersfield）一家Big Lots商店發生零元購。當時店內兩名經理追出去只是想要取回手推車，但沒想到此舉卻導致公司將他們開除。有律師分析，商店都有規定員工面對盜竊不得上前對峙，因為員工一旦受傷，公司賠付得更多。

在中國，「見義勇為」是個褒義詞，小朋友從小就被教育這是一種美德。不過這在美國社會的一些場景下，卻是相反的。在搶劫、盜竊等場景中，與罪犯對峙是一種及其危險的事情。冒著生命危險，幫助店家減少幾百元的損失，是披著勇敢外衣的莽夫行為。

在此新聞爆出之前，還有一則視頻在網路上走紅，是加州某商店中，一名白人壯漢攔下並暴打零元購歹徒，獲得眾多網友稱讚。這可以說是少見的面對零元購的見義勇為行為。對於網民而言，面對這一頑固的犯罪，總算有人替他們出了一口氣。

不過那則視頻中，見義勇為的白人壯漢比相對瘦小的女搶劫犯，在體型上有很大差別，男子對女子，也很容易將其制伏，也許這也是那位白人男子選擇見義勇為抓搶匪的原因之一。試想如果換作是手持刀槍的壯漢搶劫商店，這位白人男子不一定會上前阻止。

其實在美國，不管是店家，還是警察 ，都不建議民眾在這種情況下見義勇為。因為搶劫這種犯罪很危險，行兇者多半帶著刀槍。如果手無寸鐵的民眾上前肉搏，很可能導致罪犯沒抓住，自己卻受重傷。而商店、超市都有購買商品保險，就算是店內員工，也規定不得上前阻止罪犯。

其實，面對零元購最好的見義勇為方式就是報警。民眾報警愈及時，警察就愈有機會逮捕歹徒。有數據顯示，面對緊急情況，美國警察出警速度平均為五至六分鐘。當然，對於警力不足的地區，出警時間可能會更長。

除了報警，選民通過投票 努力改變惡法和司法環境也是一種見義勇為。例如未來投票推翻47號提案，該法案讓950元以下的都是輕罪，罪犯即使被抓，隔天也會被放出來繼續作案。又例如投票給新的洛杉磯縣檢察長，取代目前把重案變輕案，輕案不起訴的現任洛縣檢察長賈斯康（George Gascon）。