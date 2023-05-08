草莓旺季到 農場開放自己摘 個頭超大、香甜爆汁

裝草莓的紙籃有兩種尺寸，大盒20元，小盒八元。（記者朱敏梓／攝影）

每年的4到7月都是南加 草莓的生產旺季，而與超市相比，農場直接採摘的草莓更是又大又香甜，同時還能體驗一番親自採摘的樂趣。南加州 有諸多草莓採摘農場，其中一個農場的草莓每個都是個頭超大、香甜爆汁，相較於華人 聚集城市的草莓農場，面積更大，人也不會太多，在草莓季不容錯過。

視頻來源：記者朱敏梓

位於南加Fallbrook的Kenny草莓農場（Kenny's strawberry farm）自2001年以來一直種植草莓，是南加州最受歡迎的自由採摘農場之一。 這裡距離河濱縣休閒度假地標坦密庫拉（Temecula）不遠，天氣更溫和涼爽，距離洛杉磯縣約一小時車程。

南加Fallbrook的Kenny's strawberry farm草莓農場。（記者朱敏梓／攝影）

一走進Kenny草莓農場，一大片草莓地就映入眼簾，Kenny草莓農場大約有三大片草莓田，滿眼望去，大片的綠色中能看到紅點夾雜其中，令人感受到來自大自然的舒適。這裡採用「你自己摘」（U-Pick）的模式，可以在入口處領取紙盒，自由摘取。入口處的紙盒有兩種尺寸，大盒20元，小盒八元，之後就可以進入草莓農場，開啟摘草莓之旅。在草莓農場，許多都是家庭式出遊，有不少家長帶著孩子採摘，不僅能親密接觸大自然，更能讓孩子培養動手能力，是十分有趣的親子活動。

草莓大多已經成熟。（記者朱敏梓／攝影）

四月底五月初的草莓農場裡，大多數草莓都已經成熟，個頭很大，看起來色澤十分鮮豔。而摘取草莓可是「功夫活」，由於價格是按紙盒收取，不限制紙盒中草莓的數量，以致在採摘現場能看到不少人，手裡捧著草莓堆得高高的巨無霸桶。

摘完草莓之後，出口處有結帳處，還出售各種果醬、環保袋、兒童鏟子等周邊產品。結帳之後還可以在旁邊的休息區，品嘗才摘下來新鮮的草莓，現場並設有專門清洗草莓的地方。Kenny草莓農場提醒，草莓都需要清洗後才能吃。記者當下淺淺地嘗上一口，只感覺草莓味飄香，入口即刻爆汁，十分香甜，根本嘗不夠。在休息區還有一些充滿草莓元素的遊樂設施，供小朋友玩耍；草莓園內還有冰爽飲品出售。

草莓個大爆滿，香甜爆汁。（記者朱敏梓／攝影）

現場並有不少華人身影，來自洛杉磯的華人陳先生帶著一家人前來，他說「比起華人區的草莓農場，這裡更大，人也較少，雖然有點遠，很值得周末來一趟。」

Kenny草莓農場2023年的自由採摘季節從3月開始，每周五至周日上午10時到下午5時開放，預計將持續到7月。Kenny's strawberry farm地址：953 Rainbow Valley Blvd, Fallbrook, CA 92028。無需預約即可入場。