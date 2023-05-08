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南加自摘草莓好去處 農場紙盒任你裝

記者朱敏梓／洛杉磯報導
可以自己採摘的草莓園。（記者朱敏梓／攝影）
可以自己採摘的草莓園。（記者朱敏梓／攝影）

5月是南加州的草莓旺季，選個陽光明媚的周末，與朋友家人一起去農場採摘草莓，可以說是5月郊遊活動的不二選擇。以下幾家南加的草莓園農場，能夠摘到香甜多汁的新鮮草莓，稱為「U-pick」，是周末休閒、親子活動的好去處。

1.Family Farms：位於華人聚居城市奇諾市（Chino），是許多華人都喜愛的摘草莓去處。許多華人評價，這裡的草莓個頭大、甜度適中、草莓味很濃。採摘草莓的盒子小號10元、中號15元、大號20元。摘草莓只有在周五到日開放，開放時間為早上7時30分到下午5時。

2.Underwood Family Farm：位於南加州范杜拉縣（Ventura County）的穆爾帕克（Moorpark）， 農場內有一個小型農夫市場， 遊客可以摘採各樣水果和蔬菜，草莓價格為2.99元一磅。農場裡還有許多可愛的動物，包括牛、馬、山羊、火雞、鴕鳥等，小朋友可以餵動物和騎小馬。周一至周五門票7元，周末10元。營業時間為上午9時到下午6點時。

3.Tanaka Farm：田中農場（Tanaka Farm）位於南加州爾灣， 是占地約30英畝的有機觀光農場。田中農場以美味、甜美、多汁的草莓而聞名，今年農場的草莓採摘季持續到5月，遊客可以乘坐馬車遊覽農場，了解農場的耕作方法和歷史，以及水果和蔬菜的培育過程。草莓採摘之旅價格為工作日20元，周末和節假日22元，包括田中農場門票、草莓採摘之旅、教育展覽、遊樂區以及農場周圍的許多拍照機會。在採摘草莓的過程中，可以無限品嘗。民眾可以前往官網預訂。

4.Kenny's Strawberry Farm：位於南加Fallbrook，自2001年以來一直種植草莓，是南加州最受歡迎的自由採摘農場之一。 這裡離河濱縣休閒度假地標坦密庫拉（Temecula）不遠，草莓園從周五至周日上午10時到下午5時開放。草莓盒大盒子20元，小盒子8元。

5.The Ecology Center：位於橙縣聖璜卡畢斯壯諾市（San Juan Capistrano）、占地28英畝，擁有加州唯一的「再生有機」（Regenerative Organic）草莓園，所有草莓都不含化學肥料和殺蟲劑。到達農場後，會有嚮導帶領，在三個站點停留，嚮導會介紹農場的耕種文化。草莓採摘週周和周五每人7元，週六、日每人9元。

6.Carlsbad Strawberry Company：位在距離聖地牙哥不遠的卡爾斯巴（Carlsbad）小鎮上，占地25英畝的農場種植草莓已有四代人的歷史，農場每天上午9時到下午6時開放，門票每人5元，草莓桶額外還需12元。

南加可採摘草莓的農場匯總。(記者朱敏梓／製表）
南加可採摘草莓的農場匯總。(記者朱敏梓／製表）

南加 加州 華人

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