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好萊塢編劇罷工 片商稱AI可寫劇本無異火上加油

中央社／洛杉磯6日綜合外電報導

好萊塢編劇本週因薪酬問題展開罷工，但Netflix和迪士尼等電影公司仍拒絕排除未來以人工智慧（AI）取代人類作家，讓編劇更怒不可遏，也更加恐懼。

法新社報導，美國劇作家協會（Writers Guild of America）與片商和串流業者長達一週的協商1日破裂後，劇作家協會要求簽訂具約束力的協議，來規範AI的使用。

根據提案，AI編寫的任何內容都不能視為「文學」或「原始」材料，劇作家協會成員撰寫的腳本也不能「用於訓練AI」。

但根據劇作家協會的說法，片商「拒絕了我們的提案」，且僅提議一年開會一次「討論科技的進步」。

劇作家協會談判委員會成員艾瑞克海斯勒（Eric Heisserer）開玩笑說：「他們提案開會討論如何利用科技來對付我們，還真好啊！」

他在Netflix好萊塢總部的罷工現場外表示：「藝術無法由機器創造，你會失去故事的內涵和靈魂…畢竟第一個字是『人工』。」

好萊塢高層本週的說法，對於平息編劇擔憂毫無助益。

電影製片陶德李柏曼（Todd Lieberman）說：「未來3年你會看到AI編寫的電影…而且還很不錯。」福斯娛樂集團（Fox Entertainment Group）執行長韋德（Rob Wade）也說：「不只是劇本，剪接，所有東西…分鏡，什麼都有。」

片商表示，編劇其實不想全面禁止AI，而且似乎還想用AI來「作為創作過程的一部分」，只要不影響薪酬就好。

對Netflix「柏捷頓家族：名門韻事」（Bridgerton）39歲編劇科漢 (Leila Cohan) 而言，AI對編劇的唯一用處僅限於「繁雜的工作」，例如為角色取名字。

但她預期片商「可能會開始使用AI製作非常糟糕的初稿，然後聘請作家重寫」。

「我認為這肯定會是非常可怕的可能性…我們現在要來解決這個問題非常明智。」

AI 電影 好萊塢

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